Conhecida por outro nome, famosa avenida de Vila Velha recebe ajuste no endereço

A avenida é um importante corredor da cidade e corta quatro bairros: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã e Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

Uma das avenidas mais movimentadas de Vila Velha ganhou um ajuste no nome oficial desde a última sexta-feira (3). A grafia da Avenida Doutor Olívio de Andrade Lyra, conhecida como Avenida Carioca e que faz ligação com a Terceira Ponte, recebeu um reparo ortográfico. A via estava registrada com o sobrenome "Lira", escrito de modo diferente da grafia do personagem que dá nome ao endereço, que é com a letra "y" e não com "i", o que foi corrigido. A avenida é um importante corredor da cidade e corta quatro bairros: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã e Praia da Costa.

A mudança foi proposta em projeto de lei do vereador George Alves (Podemos/ES) e sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido). Nas redes sociais de A Gazeta, o vereador informou:

"Só para esclarecer: não estamos mudando substancialmente o nome da rua, apenas fazendo uma correção em relação ao nome anterior que estava com a grafia errada no sobrenome. O Lira estava escrito com a letra "i", quando na verdade é com "y". Esse foi um pedido da família e que nós acatamos com sensibilidade. O nome é um dos direitos da personalidade e como tal merece que seja prestado de forma escorreita. Essa não é apenas uma correção formal, mas um reconhecimento à identidade e história de um homem que colaborou para o fortalecimento da justiça na nossa cidade", publicou George Alves.