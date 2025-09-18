Confusão entre motoristas acaba em agressão dentro de ônibus em Guarapari

Uma confusão parou a Rua Francisco Vieira Passos, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (18). Isso porque uma briga entre o motorista de um ônibus - da Expresso Lorenzutti - e o condutor de um carro branco do modelo Hyundai HB20 acabou em briga, vidros quebrados e socos. Um vídeo gravado por testemunhas (veja acima) mostra o momento em que os dois começaram a se agredir. Em certo momento, o que restava de uma vidraça da entrada principal do ônibus acaba sendo atingido, porém, não é possível dizer por qual dos envolvidos.

Uma pessoa que estava no local contou que o Hyundai HB20 teria tentado ultrapassar pela direito e o ônibus bloqueou com uma "fechada". À Polícia Militar, o homem que conduzia o coletivo contou que, de fato, tudo ocorreu após desentendimento no trânsito. Ele ainda explicou a corporação que quem conduzia o automóvel branco quebrou a porta do veículo de transporte e iniciou uma luta corporal. A PM foi informada que o motorista do carro fugiu do local antes da chegada da equipe.