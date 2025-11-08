A Gazeta - Agora

Confusão após festa acaba com jovem esfaqueado em São José do Calçado

Publicado em 08/11/2025 às 19h58
Faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (8)
Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na saída do distrito de Alto Calçado, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, durante uma confusão na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o suspeito de cometer o crime teria golpeado a vítima por ciúmes da namorada durante uma festa que acontecia na região.

O ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) em estado grave e encaminhado ao Hospital do município. O agressor foi localizado em seguida. Ele confessou o crime, entregou a faca, e foi levado para a Delegacia Regional de Alegre. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se o homem foi autuado. 

