Confusão após festa acaba com jovem esfaqueado em São José do Calçado

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na saída do distrito de Alto Calçado, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, durante uma confusão na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o suspeito de cometer o crime teria golpeado a vítima por ciúmes da namorada durante uma festa que acontecia na região.