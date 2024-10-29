Confusão após caso de assédio acaba em tiro, falta de energia e mobiliza PM em Iúna

Polícia Militar atuou três vezes em desdobramentos de uma mesma ocorrência no interior de Iúna Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar atendeu a uma série de ocorrências envolvendo os mesmos personagens na segunda-feira (28), no distrito de Perdição, zona rural de Iúna , região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo

Segundo a PM, uma jovem de 19 anos denunciou um suposto assédio sexual sofrido ao ir comprar leite na casa de um homem de 45 anos. Ela relatou que ele a importunou com comentários inadequados, tentou beijá-la à força e fez com que ela tocasse seu órgão genital. A chegada da polícia gerou um princípio de confusão, pois os parentes da vítima ficaram indignados. Após orientar as partes, os PMs deixaram o local.

Pouco depois, a companheira do suspeito de cometer o abuso acionou a PM, relatando que a casa deles foi alvo de disparos de arma de fogo. Ela afirmou que ninguém estava na residência no momento e não soube identificar os autores.

Mais tarde, por volta de 22h41, a jovem de 19 anos entrou em contato com a PM novamente, informando que o relógio de energia de casa havia sido desligado. A distância até o poste, localizado cerca de 100 metros da residência, aumentou o medo de uma emboscada. A guarnição a acompanhou até o local, constatou o desligamento e normalizou a situação após religar o relógio.