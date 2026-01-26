Confronto entre suspeitos e PM termina com homem detido em Vitória

Material apreendido com suspeito após confronto com a PM em Resistência Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi detido após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares no bairro Resistência, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, tudo começou após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de que cinco suspeitos armados estariam no ponto final da região.

Ao chegar ao local, os militares confirmaram a presença do grupo. Durante a abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais e houve confronto. Em seguida, os criminosos fugiram em direção a um manguezal. Um deles tentou se esconder em uma residência, mas acabou localizado e detido.