Confronto entre facções assusta moradores de Santa Rita, em Vila Velha

Um tiroteio entre membros de facções rivais assustaram moradores do bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (26). A Polícia Militar disse que, após o início do confronto, recebeu denúncias de disparos de arma de fogo na região e enviou militares ao local. Após ser confirmada a troca de tiros entre os criminosos, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi chamado para dar apoio ao patrulhamento, assim como agentes da Guarda Municipal. >