Condutor dorme ao volante, carro entra na contramão e causa acidente em Aracruz

Condutor dorme ao volante, invade contramão e causa acidente em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas levemente feridas na tarde desta segunda-feira (28) no km 183 da BR 101, em um trecho conhecido como Assombro, em Aracruz, no Norte do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos veículos dormiu ao volante e acabou invadindo a contramão, colidindo frontalmente com o outro. A corporação não informou qual motorista (o do caminhão ou do carro) teria dormido ao volante.