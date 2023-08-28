Condutor dorme ao volante, carro entra na contramão e causa acidente em Aracruz

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas levemente feridas na tarde desta segunda-feira (28) no km 183 da BR 101, em um trecho conhecido como Assombro, em Aracruz, no Norte do Estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos veículos dormiu ao volante e acabou invadindo a contramão, colidindo frontalmente com o outro. A corporação não informou qual motorista (o do caminhão ou do carro) teria dormido ao volante.
Ainda de acordo com a PRF, o condutor do carro, de 50 anos, e um passageiro, de 52 anos, tiveram apenas lesões leves. Ambos são moradores de Pinheiros, no Norte do Estado. Já o motorista do caminhão, de 57 anos, saiu ileso.