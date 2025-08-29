Condenado por roubo é preso ao visitar paciente em hospital de Linhares

Rafael Honorato Alves, de 31 anos, condenado a mais de cinco anos de prisão por roubo qualificado, foi preso nesta quarta-feira (27). Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos, condenado a mais de cinco anos de prisão por roubo qualificado, em um hospital de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, Rafael Honorato Alves estava em uma das alas da unidade visitando uma pessoa internada. A prisão aconteceu na última quarta-feira (27), mas só foi divulgada nesta sexta-feira (29).

A equipe recebeu a informação de que um homem com mandado de prisão em aberto poderia estar no hospital. Os policiais foram ao local de forma discreta e identificaram Rafael. Assim que foi abordado, ele recebeu voz de prisão. Segundo a polícia, tentou resistir por alguns instantes, mas se rendeu logo em seguida e foi algemado.