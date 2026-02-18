Condenado por homicídio em Guarapari é preso no Terminal de Itaparica

Homem foi localizado no Terminal de Itaparica após ser reconhecido por câmeras do cerco inteligente Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 34 anos, foragido por um homicídio em Guarapari, foi preso no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada de terça-feira (17). Deivid Gonzaga Suave foi condenado pela morte de um rapaz em 2014, no bairro Olaria.

Segundo apuração da TV Gazeta, o crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ter se envolvido em uma briga familiar e atraído a atenção da polícia para o local, onde Deivid atuava no tráfico de drogas.

Ainda conforme a reportagem, o homem matou a vítima com vários tiros na cabeça. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto. Em novembro do ano passado, passou por julgamento e foi condenado a 20 anos de prisão. Como não compareceu à audiência, passou a ser considerado foragido. Na última terça-feira, Deivid foi localizado pela Polícia Militar no terminal graças às câmeras de reconhecimento facial e capturado.