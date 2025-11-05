Condenado por homicídio e tráfico em MG é preso em cidade do ES
Um homem de 45 anos, condenado por homicídio e tráfico de drogas em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (4) em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar capixaba e Polícia Civil mineira. O nome do indivíduo não foi divulgado.
Conforme as investigações, o homem estava foragido desde uma saída temporária e tinha mais de 30 anos de pena para cumprir. Mesmo nessa condição, ele continuava atuando no tráfico de drogas e exercendo influência sobre criminosos. A Polícia Civil mineira informou que o preso possivelmente mantinha vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho.