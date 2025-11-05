A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Condenado por homicídio e tráfico em MG é preso em cidade do ES

Publicado em 05/11/2025 às 10h58

Um homem de 45 anos, condenado por homicídio e tráfico de drogas em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (4) em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar capixaba e Polícia Civil mineira. O nome do indivíduo não foi divulgado.

Conforme as investigações, o homem estava foragido desde uma saída temporária e tinha mais de 30 anos de pena para cumprir. Mesmo nessa condição, ele continuava atuando no tráfico de drogas e exercendo influência sobre criminosos. A Polícia Civil mineira informou que o preso possivelmente mantinha vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho.

Leia também:

Mais de 10 presos em operação contra grupo ligado ao Comando Vermelho no ES

Publicidade

Espírito Santo tem alerta de tempestade e granizo para todas as cidades

Publicado em 05/11/2025 às 10h52
Chuvas intensas atingiram município no início da noite de terça-feira (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para todo o Espírito Santo, já em vigência nesta quarta-feira (5) e válido até as 10h de quinta-feira (6). A previsão é de até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.

Na última terça-feira (4), cidades capixabas já estavam em alerta de tempestade com risco de queda de granizo, e a previsão se cumpriu em Muniz Freire, que registrou as pedras de gelo caindo do céu (veja acima) causou estragos no município. Temporais também causaram transtornos em Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa, com alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores.

Leia também:

Temporal com queda de granizo provoca destruição em Muniz Freire

Publicidade

Morre a 3ª vítima do grave acidente entre ônibus e carreta em Linhares

Publicado em 05/11/2025 às 10h43
Morre terceira vítima do acidente entre ônibus e carreta em Linhares
Morre terceira vítima do acidente entre ônibus e carreta em Linhares Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Morreu na madrugada desta quarta-feira (5) a terceira vítima do acidente entre um ônibus e uma carreta, ocorrido na última sexta-feira (31), na ES 248, em Linharesno Norte do Espírito Santo. Elcinéia Campista, de 47 anos, era uma das 14 pessoas feridas na colisão e estava internada no Hospital Rio Doce. 

O condutor da carreta, identificado como Wesley da Silva Gonçalves, morreu no local da batida, e Edivaldo Lopes de Souza, motorista do ônibus, faleceu um dia depois. Ele também estava entre os feridos internados no Hospital Rio Doce.

Segundo a Polícia Civil, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Publicidade

Motociclista morre após colidir com poste na BR 101 na Serra

Publicado em 05/11/2025 às 10h00
Uma pessoa morreu após uma moto bater contra um poste na Serra
Uma pessoa morreu após uma moto bater contra um poste na Serra Crédito: Alice Souza

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a moto em que estavam bater em um poste na manhã desta quarta-feira (5) na BR 101, na altura do bairro São Geraldo, na Serra. Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 270,7 da rodovia.

Equipes da concessionária foram acionadas para o atendimento, com o envio de ambulância, guincho e veículo de inspeção. Também participaram da ocorrência agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Samu, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

Por causa do acidente, o tráfego precisou ser desviado no trecho. Até o momento, a ocorrência segue em andamento. As circunstâncias da batida e a identidade das vítimas não foram informadas.

Publicidade

Temporal com queda de granizo provoca destruição em Muniz Freire

Publicado em 04/11/2025 às 21h07
Chuvas intensas atingiram município no início da noite de terça-feira (4)

Chuvas intensas causaram transtornos e até queda de granizo no início da noite desta terça-feira (4) na cidade de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Um vídeo divulgado pela prefeitura municipal mostra danos diversos em uma praça no Centro da cidade, incluindo queda de árvores; imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ainda o impacto das pedras de gelo, uma rua alagada e veículos danificados pelo temporal.

Em comunicado oficial, a administração disse que equipes estão em campo realizando o levantamento dos danos e monitorando as áreas afetadas para garantir a segurança de todos. A Defesa Civil Municipal orienta que moradores que vivem em áreas ribeirinhas ou próximos a encostas procurem locais seguros, além de evitar dirigir até que as condições climáticas se estabilizem. 

Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil Municipal: (28) 99882-9566.

Publicidade

Primos são assassinados a tiros dentro de casa na Serra

Publicado em 04/11/2025 às 18h24
Dois homens foram mortos dentro de casa em José de Anchieta, na Serra
Dois homens foram mortos dentro de casa em José de Anchieta, na Serra Crédito: Vinicius Colini

Dois homens foram assassinados dentro de casa na tarde desta terça-feira (4) em José de Anchieta, na Serra. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, Vitor Manoel Santana de Jesus, de 19 anos, e Thalisson Santana de Souza, 30, eram primos e morreram após um homem entrar na residência, disparar contra eles e depois fugir.  

Testemunhas informaram que o suspeito chegou em uma moto junto de um comparsa. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que uma das vítimas utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil informou que não dispõe de mais informações, pois a equipe ainda realiza diligências.

Publicidade

Mulher é morta a tiros pelo namorado na zona rural de Anchieta

Publicado em 04/11/2025 às 18h19
Jessica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, 31 anos, foi morta em Anchieta
Jessica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, 31 anos, foi morta em Anchieta Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Anchieta

Uma mulher foi morta a tiros pelo namorado na tarde desta terça-feira (4) na rodovia ES 060, na localidade de Belo Horizonte, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, uma pessoa que passava pela rodovia viu a vítima caída no asfalto e foi até a Delegacia da Polícia Civil para alertar sobre o crime. 

A Guarda Municipal foi ao local e acionou uma ambulância municipal para socorrer a mulher, que havia sido atingida por cinco disparos. Jéssica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, de 31 anos, foi levada para o Pronto Atendimento da cidade e seria transferida para um hospital em Vitória, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Guarda, testemunhas contaram que Jéssica foi vista minutos antes do crime na garupa de uma motocicleta conduzida por um homem, no bairro Recanto do Sol. Com base em imagens do sistema de videomonitoramento do município, a moto do suspeito foi identificada e ele foi localizado escondido em uma área de manguezal, perto das Ruínas do Rio Salinas.

João Lucas Neves Benevides, de 26 anos, se entregou e confessou o crime. Ele contou que mantinha um relacionamento com a mulher há cerca de um mês, mas que sentia ciúmes de Jéssica com o irmão dele e também pretendia matar o familiar em seguida. Ele teria buscado Jéssica na casa dela em Piúma, na segunda-feira (3), e a levado para Anchieta para cometer o assassinato. 

Segundo o secretário de segurança de Anchieta, Wander Nogueira, o suspeito possui ficha criminal por crime de tráfico de drogas e estava foragido. Uma pistola e dois carregadores foram apreendidos com ele. De acordo com a delegada de Anchieta, Luiza Jacob, o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado. Ele será levado para o presídio de Guarapari.

Publicidade

Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 04/11/2025 às 16h51
Incêndio atinge
Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu a vegetação nas margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (4). Imagens registradas pelos Bombeiros mostram que a fumaça tomou um trecho da rodovia, porém as chamas foram controladas pela equipe e não houve prejuízos. Segundo a guarnição, o fogo pode ter sido causado de forma proposital para realizar a limpeza de um terreno. 

Publicidade

Dupla tenta furtar moto em Pancas e acaba detida por moradores

Publicado em 04/11/2025 às 16h16
Dois jovens, de 18 e 19 anos foram presos em flagrante na noite de segunda-feira (3) após o furto de uma motocicleta na localidade de Vila Verde, zona rural de Pancas, Noroeste do Espírito Santo.

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante na noite de segunda-feira (3) após o furto de uma motocicleta na localidade de Vila Verde, zona rural de Pancas, Noroeste do Espírito Santo. A dupla não teve a identidade informada. 

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram contidos por populares antes da chegada da equipe. A motocicleta foi localizada em um terreno baldio, com a ignição danificada. Durante a abordagem, os militares encontraram uma chave de fenda no bolso de um dos jovens, que teria sido usada para ligar o veículo. Eles relataram aos policiais que foram agredidos por populares, mas, devido ao grande número de pessoas no local, não foi possível identificar os autores das agressões. Nenhuma lesão aparente foi constatada.

Polícia Civil informou que os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.

Publicidade

Motorista fica ferida após colidir com carreta na ES 489, em Cachoeiro

Publicado em 04/11/2025 às 13h40
Motorista desmaia ao volante e colide com carreta na ES 489, em Cachoeiro
Motorista teria desmaiado ao volante antes da colisão em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma motorista invadiu a contramão e colidiu com uma carreta na ES 489, a Rodovia Ricardo Barbieri, no distrito de Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 17h30 de segunda-feira (3). Segundo o tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, do 9º Batalhão da Polícia Militar no município, testemunhas contaram que a mulher desmaiou ao volante do carro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Publicidade

Incêndio atinge escritório de advocacia de ex-vice-prefeito de Cachoeiro

Publicado em 04/11/2025 às 11h54
Incêndio atinge escritório de ex vice prefeito de Cachoeiro
Incêndio atinge escritório de ex vice prefeito de Cachoeiro Crédito: Mariana Couto/ Filipe Vargas

Um incêndio atingiu o escritório de advocacia de Jonas Nogueira, ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O cômodo fica no terceiro andar de um prédio no Centro do município, onde também fica a residência dele. Ninguém ficou ferido.

Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o fogo começou por volta das 4h. Jonas, que é advogado, contou que acordou com a esposa avisando sobre a fumaça. Ele, a esposa e o filho de 16 anos logo deixaram a residência por segurança. “O que importa é que estamos bem. Temos que louvar e agradecer a Deus, pois a vida é o principal. Quanto ao prejuízo material, corremos atrás para recuperar o que foi perdido”, disse.

O fogo atingiu somente o escritório, mas a fumaça se alastrou rápido e o calor acabou danificando outros equipamentos, como ar-condicionado, móveis, tablet, notebook, impressora e computador. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. A corporação informou que não foi possível identificar o foco inicial do incêndio.

Publicidade

Dois professores são afastados após denúncias de abuso sexual em escola de Pinheiros

Publicado em 04/11/2025 às 11h23

Dois professores de uma escola municipal de Pinheirosno Norte do Espírito Santo, foram afastados de suas funções após denúncias de abuso sexual envolvendo duas alunas, de 15 e 16 anos. A Secretaria Municipal de Educação informou que, assim que tomou conhecimento da situação, em setembro deste ano, decidiu imediatamente pelo afastamento dos servidores e instaurou um procedimento administrativo para apurar a "suposta falta funcional".

A secretaria não explicou como os abusos teriam ocorrido conforme as denúncias. Segundo a pasta, "o processo tramita sob sigilo, conforme prevê a legislação que protege a dignidade, a privacidade e a integridade das vítimas".

A Polícia Civil confirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pinheiros, também em sigilo por envolver menores de idade.

Publicidade

Servidores de Cariacica terão reajuste de 33% no tíquete-alimentação

Publicado em 04/11/2025 às 10h51

Servidores públicos da Prefeitura de Cariacica terão um reajuste de 33% no tíquete-alimentação. O benefício, atualmente em R$ 600, deve chegar a R$ 800 a partir de 1º de janeiro de 2026 para 7.776 trabalhadores, caso seja aprovado o projeto de lei enviado pelo prefeito Euclério Sampaio à Câmara de Vereadores.

De acordo com o anúncio feito pela gestão municipal nesta terça-feira (4), o aumento representa um acumulado de 300% de reajuste no tíquete nos últimos cinco anos. 

“Temos nos esforçado para melhorar as condições de todas as categorias, seja com o novo plano de cargos e salários, o plano específico para os professores, ou com o reajuste e a reestruturação dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal”, diz Euclério Sampaio.

Na divulgação da prefeitura, a vice-prefeita Shymenne de Castro ressaltou a importância do equilíbrio financeiro da gestão municipal para viabilizar os benefícios.

“Manter as contas públicas equilibradas é fundamental para que possamos investir na valorização dos nossos servidores. É isso que nos permite oferecer melhorias concretas, como o reajuste do tíquete-alimentação, sem comprometer a saúde financeira do município”, afirmou.

Leia também:

Reajuste no tíquete-alimentação dos servidores de Vitória é aprovado

Publicidade

Mutirão oferece mais de 80 serviços gratuitos no sábado (8) em Cariacica

Publicado em 04/11/2025 às 10h27
Parque Cravo e a Rosa, em Cariacica
Parque Cravo e a Rosa, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um mutirão vai oferecer mais de 80 serviços gratuitos à população no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, em Itanguá, Cariacica, no próximo sábado (8). Duranta a mega-ação pela Cidadania "Estado Presente em Defesa da Vida" haverá consultas médicas, exames, emissão de documentos (carteira de identidade e certidão de nascimento), atendimento jurídico, renegociação de dívidas e outros.

O evento, realizado pelo governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Casa Civil, acontecerá das 8h às 17h. A ação também contará com uma Área Kids, com piscina de bolinhas, pula-pula e brinquedos infláveis. 

Publicidade

Homem é preso e armas são apreendidas na Serra

Publicado em 03/11/2025 às 21h57
Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos na Serra
Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos na Serra Crédito: PMES/Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (3), de posse de armas de fogo. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde o suspeito foi avistado pela Polícia Militar durante um patrulhamento, motivado pela denúncia de que havia criminosos armados na região.

Enquanto passavam em frente a uma residência, militares viram o homem com uma das armas dentro de casa. Ele já tem passagens por tráfico, receptação e porte ilegal de arma, conforme apurou o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

Ao ser abordado, ele confesso que, dentro da cada, estavam mais duas armas e um quarto armamento dentro de um carro. Duas pistolas, um revólver e um simulacro de fuzil foram apreendidos, e o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.

Publicidade

Corpo é encontrado em lagoa de Vitória

Publicado em 03/11/2025 às 20h58

O corpo de um homem foi encontrado na Lagoa Mulembá da Pedreira Joana D'Arc, no bairro Resistência, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (3). O caso foi registrado como encontro de cadáver pela Polícia Civil, que encaminhará o caso para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.

Ainda segundo a PCES, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, a fim de apurar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado.

“Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)”, finalizou a corporação.

Publicidade

Reajuste no tíquete-alimentação dos servidores de Vitória é aprovado

Publicado em 03/11/2025 às 20h10

Câmara de Vereadores de Vitória aprovou, na sessão plenária desta segunda-feira (3), o projeto de lei que reajusta em 25% o tíquete-alimentação dos servidores municipais. A medida custará R$ 22,5 milhões por ano aos cofres da prefeitura.

O texto aprovado na Casa de Leis, em regime de urgência urgentíssima, prevê que profissionais com jornada de 44 horas semanais recebam tíquete no valor de R$ 1.000. Quem trabalha 40 horas ganhará R$ 825 e aqueles com jornada igual ou inferior a 35 horas terão R$ 660.

Quando anunciou, no último dia 28, que enviaria o projeto à  Câmara, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que a iniciativa visava à valorização dos servidores do Executivo municipal. "Com dedicação, compromisso e muito amor pelo que fazem, nossos servidores públicos constroem diariamente uma Vitória mais humana, eficiente e acolhedora”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Leia também:

Aliado de presidente afastado, diretor-geral é exonerado da Câmara da Serra

Publicidade

Mais de 700 papelotes de cocaína são apreendidos em Vila Velha

Atualizado em 03/11/2025 às 18h53
Mais de 700 papelotes de cocaína são apreendidos em Vila Velha
Operação da Guarda Municipal com apoio da Rocam resulta na apreensão de quase mil unidades de entorpecentes Crédito: Divulgação / Guarda Municipal Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu 715 papelotes de cocaína e 131 pedras de crack durante patrulhamento no bairro Jardim Marilândia, na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo a corporação, agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) perceberam uma movimentação suspeita em um beco. Ao notarem a presença da guarnição, as pessoas que estavam no local fugiram.

Durante as buscas, os guardas encontraram uma sacola com as drogas. Nenhum suspeito foi detido, pois não foi possível identificar o responsável pelo material. A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional de Vila Velha, em Novo México.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Murilo Cuzzuol.

Publicidade

BR 101 sofrerá novas interdições para detonação de rochas na Serra

Atualizado em 03/11/2025 às 18h50
Trecho onde há corte de rochas na BR 101, na Serra
Trecho onde há operação de corte de rochas para obra de duplicação Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

O trecho da BR 101 na Serra onde são realizadas operações de corte de rochas será interditado totalmente nesta terça-feira (4), na quinta (6) e na próxima segunda (10), das 13h às 15h30. Os pontos de bloqueio são entre os quilômetros 247  e 245  — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Ecovias Capixaba.

A fragmentação de rochas no trecho ocorre há alguns meses e faz parte do plano de duplicação da rodovia. A concessionária informou que, desta vez, os períodos de interdição serão maiores devido à proximidade das rochas da faixa de rolamento da rodovia, fazendo com que um volume maior de resíduos seja projetado para a pista.

Publicidade

Agência alerta que 14 bairros podem ficar sem água em Cachoeiro

Publicado em 03/11/2025 às 17h48

Cerca de 14 bairros e distritos podem ficar sem água temporariamente a partir desta segunda-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que disse que a BRK Ambiental já realiza trabalhos de manutenção na rede de distribuição. A normalização completa do fornecimento poderá ocorrer em até 48 horas.

A Agência explicou que ocorreu um acidente em uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), o que causou a perfuração de uma tubulação de água. Durante os reparos, o abastecimento de água pode ficar comprometido nos bairros Valdir Furtado de Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Central Parque, Boa Vista, Coramara, Aeroporto, Marbrasa, Rui Pinto Bandeira, São Joaquim, Morro Grande, Coutinho, Córrego dos Monos, Córrego do Braz e São Joaquim.

Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar caminhão-pipa gratuitamente ligando para a BRK Ambiental: 0800 771 0001 ou para a Agersa: (28) 3199-1615.