Condenado por estuprar filha em MG é preso em Itapemirim

Identidade do suspeito não será revelada para não expor a vítima Crédito: Polícia Civil

Um homem de 60 anos, acusado de estupro de vulnerável em Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil na localidade Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). O acusado foi condenado a 12 anos prisão por ter abusado da própria filha, de 11 anos, na cidade mineira de Sabará.

De acordo com a polícia, o caso foi denunciado à Justiça em 2017. Após troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, foi descoberto que ele poderia estar escondido na região Sul capixaba. O homem foi capturado por meio de um mandado de prisão expedido em janeiro deste ano.