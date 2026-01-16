Condenado por estuprar enteada é preso em Linhares

Um homem de 43 anos, condenado por estuprar a enteada, foi preso na manhã desta sexta-feira (16) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do município de Rio Bananal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi condenado no fim de 2025 a 28 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada. Quando soube que havia um mandado de prisão em aberto, o homem saiu de Rio Bananal e tentou se esconder em Linhares, onde acabou localizado e preso.