Condenada por tráfico, passageira é presa em ônibus no Centro de Vitória

Avenida Jerônimo Monteiro, Vitória, onde mulher foi presa dentro de ônibus Crédito: Leonardo Silveira

Uma mulher de 28 anos, foragida da Justiça após ser condenada por tráfico de drogas, foi presa na manhã desta terça-feira (30) dentro de um ônibus no Centro de Vitória. A captura foi possível graças à integração entre a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e o Núcleo de Intervenção Rápida (NIR), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

A passageira havia sido condenada por tráfico de drogas em dezembro de 2023, em Vila Velha. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena de quatro anos e 10 meses de reclusão.