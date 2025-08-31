Como fica o tempo no ES neste domingo, último dia de agosto
Publicado em 31/08/2025 às 10h09
Neste domingo, último dia de agosto, a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade em todo o Espírito Santo. Segundo o Incaper, há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo mais frequente nos municípios próximos ao litoral.
- Na Grande Vitória: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
- Na Região Sul: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.
- Na Região Serrana: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.
- Na Região Norte: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.
- Na Região Noroeste: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.