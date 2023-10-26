Com mais de 1 kg, goiaba gigante é colhida em chácara de Linhares

Sebastião ficou com uma dúvida: essa é a maior goiaba já colhida no Espírito Santo? Ele mesmo fez pesquisas, procurou na internet, e não encontrou aqui no Estado, mas uma em Santa Catarina com 1,1 kg. Ou seja, a dele tem 26 gramas a mais. Mas para chegar até esse ponto é preciso bastante cuidado. “Irrigação frequente, adubação a cada dois meses e fazer as podas certinhas, são oito ou nove”, falou.

A goiaba é uma renda extra para Sebastião, que além de produtor, é também motorista de combustíveis. Ele conta que plantou 50 pés na chácara que tem. Ao todo, 16 são dele e os demais foram vendidos para vizinhos próximos, que também aproveitam a produção. “Se você experimentar, ela é saborosa. Uma delícia para o suco. Eu vendo as polpas e é um dinheiro que me ajuda a complementar o mês. É bem normal os pés terem goiabas de 800 gramas, já colhi umas três com mais de um 1 kg. Rende bastante polpa”.