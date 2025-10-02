Com histórico de roubos, jovem assalta motorista e é preso em Itapemirim

Jovem de 21 anos foi preso com uma pistola falsa Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo após pedir uma corrida na localidade de Rosa Meireles, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na quarta-feira (1º). A Polícia Civil afirma que Lázaro Gomes de Souza usou uma pistola falsa para intimidar a vítima, e disse que ele já tem registros anteriores pelo mesmo tipo de crime.

Segundo a corporação, o motorista de aplicativo teve eletrônicos roubados. O suspeito foi encontrado em uma casa frequentada por usuários de drogas, ainda com a réplica da arma no bolso. O delegado de Itapemirim, Daniel de Araujo, disse que ele confessou o crime ao ser abordado. “No mês passado, Lázaro já havia sido preso em flagrante por furto qualificado e, mesmo respondendo a pelo menos cinco registros policiais por crimes de furto e roubo, encontrava-se em liberdade após audiência de custódia”, afirmou.