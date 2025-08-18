Com estoque zerado, Sesa pede doações com urgência de sangue tipo O positivo
Publicado em 18/08/2025 às 17h56
O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, está com os estoques de O positivo zerado. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a necessidade de doação de sangue e pede que pessoas com o tipo sanguíneo compareçam com urgência ao Hemoes. A informação foi divulgada pela Sesa nesta segunda-feira (18).
O Estado conta com uma unidade móvel e quatro pontos para coleta, sendo eles em: Vitória, Serra, São Mateus e Linhares. Os interessados podem clicar aqui para conferir os locais e horário de funcionamento.