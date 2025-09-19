Colombian Gold é apreendida entre 23 kg de maconha em Cachoeiro
Um jovem de 27 anos foi preso com 23 kg de maconha no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (18). Entre a droga apreendida havia uma porção de Colombian Gold — conhecida como “droga premium”, derivada da maconha e com valor de venda mais alto. O suspeito não teve o nome divulgado.
O flagrante ocorreu após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na residência do jovem, localizada na Rua Mário Imperial Filho, e em seu carro, um Ford Ka prata. Os entorpecentes seriam distribuídos a diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim e também a municípios vizinhos.
Após campana, a Polícia Militar abordou o suspeito e realizou buscas em sua casa, onde foram encontrados 38 tabletes de maconha, outras porções de haxixe e a porção de Colombian Gold. Ele foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.