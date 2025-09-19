A Gazeta - Agora

Colombian Gold é apreendida entre 23 kg de maconha em Cachoeiro

Publicado em 19/09/2025 às 12h09
Um jovem de 27 anos foi preso com 23 kg de maconha no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (18). Entre a droga apreendida havia uma porção de Colombian Gold — conhecida como “droga premium”, derivada da maconha e com valor de venda mais alto. O suspeito não teve o nome divulgado.

O flagrante ocorreu após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na residência do jovem, localizada na Rua Mário Imperial Filho, e em seu carro, um Ford Ka prata. Os entorpecentes seriam distribuídos a diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim e também a municípios vizinhos.

Após campana, a Polícia Militar abordou o suspeito e realizou buscas em sua casa, onde foram encontrados 38 tabletes de maconha, outras porções de haxixe e a porção de Colombian Gold. Ele foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

Homem é preso após simular estar armado e assaltar hotel em Castelo

Publicado em 19/09/2025 às 12h18
Crime foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de quinta-feira (18)

Um homem de 40 anos rendeu um funcionário da recepção de um hotel em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e, simulando estar armado, roubou R$ 416 do caixa. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (18) e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. O suspeito, identificado como Alessandro Altoé Barbosa, chegou a levar uma bebida em lata que estava na mão do trabalhador.

O hotel fica em uma movimentada avenida de Castelo. De acordo a Polícia Militar, a corporação foi acionada e apurou que Alessandro invadiu o estabelecimento forçando a porta e colocou a mão por baixo da blusa. Em seguida, o suspeito rendeu o recepcionista, anunciando o assalto.

A PM disse que equipes realizaram patrulhamento em bairros vizinhos e conseguiram localizar o suspeito pela manhã no bairro Esplanada. O homem foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional.

Tensão na Serra: mais um ônibus é incendiado nesta sexta-feira

Publicado em 19/09/2025 às 12h17
Um segundo ônibus foi incendiado nesta sexta-feira (19) na Serra, desta vez na BR 101, em Cidade Pomar. De acordo com apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar, suspeitos mandaram os passageiros e o motorista descerem e atearam fogo no veículo por volta das 11 horas. No mesmo momento, um outro coletivo também teria sido apedrejado. A situação acontece após um suspeito morrer em confronto com a PM na noite de quinta-feira (18), no mesmo bairro.

Às 4h45 da manhã desta sexta-feira, criminosos já tinham incendiado um ônibus da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II), em Nova Carapina II. Havia nove pessoas dentro do coletivo e ninguém se feriu. O caso provocou insegurança na região e linhas que passam pelo bairro deixaram de circular. Às 11h35, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que os itinerários tinham voltado ao normal, mas devido ao novo ataque, a reportagem de A Gazeta redemandou a empresa para saber como está a situação atual.

Após vídeo de rachadura, Crea-ES vai vistoriar Ciclovia da Vida

Publicado em 19/09/2025 às 11h59
Um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, gravou um vídeo apontando problemas na ciclovia da vida, na Terceira Ponte.

Após um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, registrar um vídeo apontando problemas na estrutura no último domingo (14), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai realizar uma vistoria técnica e fiscal no local na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o Crea-ES, a inspeção será realizada para avaliar as condições técnicas e estruturais do local, com atenção especial a possíveis riscos à segurança da população e ao cumprimento das normas de engenharia. Após a análise, o conselho elaborará um relatório técnico com recomendações e, caso necessário, encaminhará comunicações formais aos órgãos responsáveis pela obra ou pela manutenção da estrutura.

O Conselho afirmou que acompanha de perto todas as demandas relacionadas a obras e serviços de engenharia no Espírito Santo e reforça o compromisso com a segurança da população e a valorização das boas práticas profissionais.

Em nota enviada para a A Gazeta nesta semana, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a situação está sendo monitorada e que já há alinhamento com a equipe de projetistas e a empresa responsável pela obra para realizar as correções necessárias. "Esse tipo de ocorrência é esperado em obras de arte especial, como a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, em razão da complexidade, grande dimensão, presença de juntas de dilatação e outras características estruturais", disse.

A Semobi reforçou que a empresa responsável acompanha o comportamento da infraestrutura e executa os ajustes necessários sempre que identificados. O órgão ainda explicou que não há qualquer comprometimento da estrutura nem risco à estabilidade da Ciclovia da Vida, e que os ciclistas podem trafegar normalmente pelo local.

Homem é assassinado com facadas no corpo em Linhares

Publicado em 19/09/2025 às 10h49

Um homem foi assassinado a facadas na calçada, no bairro Jocafé II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, com diversas perfurações causadas por uma arma branca no pescoço, rosto, braços, costas, peito e barriga.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação e que nenhum suspeito foi preso. A corporação destacou que informações sobre o crime podem ser compartilhadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo telefone ou pelo site.

Polícia cumpre mandados de prisão e de busca em operação em Vila Valério

Atualizado em 19/09/2025 às 10h40
Operação Apokalypsis combate a criminalidade na cidade

Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (19), a Operação Apokalypsis, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. A ação tem como objetivo cumprir 20 mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a tráfico de drogas, homicídios, furtos e roubos. A corporação afirmou que, até por volta das 10h, 10 pessoas haviam sido presas e quatro armas apreendidas, além de drogas que ainda serão contabilizadas.

Ônibus sem circular em bairros da Serra após morte e incêndio a coletivo

Atualizado em 19/09/2025 às 11h47
Os ônibus do Sistema Transcol deixaram de circular, na manhã desta sexta-feira (19), em pelo menos três bairros da Serra – Cidade Pomar, Eldorado e Nova Carapina – devido ao clima de insegurança na região, após um indivíduo morrer em confronto com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (18) e um coletivo ser incendiado. A informação foi confirmada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), que destacou que “assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos”.

Um diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) esteve no bairro onde ocorreu o incêndio e afirmou, por volta das 7h30 desta sexta-feira, à reportagem da TV Gazeta, que nenhum ônibus que atende a região (ou seja, linhas 809, 824, 825 e 856) sairia do Terminal de Laranjeiras até que viaturas da Polícia Militar passassem a circular pelos bairros afetados.

Às 11h35, a Ceturb-ES informou que a operação das linhas da região de Cidade Pomar voltou ao normal.

A Guarda Civil da Serra informou que vai reforçar o patrulhamento nos bairros Jardim Carapina e Cidade Pomar. A Polícia Militar também foi procurada por A Gazeta, mas não havia se pronunciado até a última atualização desta matéria.

Adolescente é apreendido suspeito de cometer diversos crimes em Itapemirim

Publicado em 18/09/2025 às 19h40

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (18), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de busca e apreensão contra si por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 

De acordo com o delegado Daniel Araújo, o jovem foi apontado como integrante de uma facção criminosa que atua na comunidade onde reside. Ele responde a cinco processos, incluindo dois homicídios, sendo um registrado no domingo (14), além de porte ilegal de arma de uso restrito. As investigações seguem na apuração de todos os delitos ligados ao adolescente.

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao menor, mas não retornou até a publicação do texto.

Polícia apreende 10 motos irregulares durante operação em Linhares

Publicado em 18/09/2025 às 19h23
A Polícia Civil apreendeu 10 motos irregulares em uma operação em diversos bairros de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18). A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. Segundo a PC, o objetivo é combater práticas ilegais envolvendo motocicletas, como "grau" e "rolezinho". A operação focou em cumprir mandados de busca e apreensão em locais onde eram frequentemente registradas essas infrações.

Os suspeitos são conhecidos por empinar motocicletas e realizar manobras perigosas nas vias públicas, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Além disso, muitos desses veículos possuem descargas livres ou dispositivos que alteram o som, causando perturbação do sossego.

As infrações cometidas se enquadram no Art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penas de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e suspensão da habilitação. Segundo a Polícia Civil, os proprietários das motos não foram presos, mas vão responder pelos crimes na Justiça.

Homem é preso por tentar abusar sexualmente da enteada no Sul do ES

Publicado em 18/09/2025 às 18h13
Um homem foi preso por tentar abusar sexualmente da enteada em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 55 anos, tinha contra si um mandado de prisão pelo crime e foi localizado na própria casa nesta quinta-feira (18). O crime teria ocorrido em 2018 no distrito de Pedra Menina, no município. 

Na época, o homem tentou tocar nas pernas da menina, de 13 anos de idade, dentro da casa onde moravam. Para se defender, a adolescente bateu na mão dele, que recuou. Segundo a delegada Yasmin Neves Fassarella, titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, ele já teria abusado sexualmente da outra enteada, de 15 anos, antes do ocorrido.

Ele foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pela tentativa de estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo.

Ação prende cinco envolvidos com o tráfico de drogas em Cariacica

Publicado em 18/09/2025 às 17h57

Cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas durante a Operação Supressão, na manhã desta quinta-feira (18), em Padre Miguel, Cariacica. Além das prisões, telefones celulares também foram apreendidos. Na ação, foi identificado que o grupo ainda estava em atividade, mesmo após a prisão do líder do tráfico da região, em maio deste ano. As apurações constataram que os envolvidos estavam fazendo movimentação financeira e utilizando armamentos para assegurar o domínio territorial e a continuidade do comércio ilícito.

A Operação Supressão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, e composta pelas Polícias Militar (PM) e Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Treinamento da PRF para COP 30 chama atenção na BR 101 no ES

Publicado em 18/09/2025 às 17h52
Comboio com viaturas, motos e vans circulou pela rodovia nesta quinta-feira (18) como parte da preparação para a conferência climática

Motoristas que passaram pela BR 101, próximo a Guarapari, na tarde desta quinta-feira (18), foram surpreendidos por um comboio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O vídeo que abre esta nota foi registrado por volta das 17 horas, e mostra diversas viaturas, motocicletas e vans da corporação, chamando atenção de quem transitava pela região.

Segundo a PRF, o comboio faz parte de um treinamento voltado para a atuação da corporação na COP 30, conferência do clima da ONU que será realizada no Brasil em novembro deste ano, em Belém, no Pará. O exercício simula, por exemplo, ações de escolta, com foco no reforço da segurança durante o evento internacional.

Confusão entre motoristas acaba em agressão dentro de ônibus em Guarapari

Publicado em 18/09/2025 às 17h26
O motorista de um ônibus e de um carro acabaram se agredindo após uma confusão no trânsito nesta quinta-feira (18).

Uma confusão parou a Rua Francisco Vieira Passos, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (18). Isso porque uma briga entre o motorista de um ônibus - da Expresso Lorenzutti - e o condutor de um carro branco do modelo Hyundai HB20 acabou em briga, vidros quebrados e socos. Um vídeo gravado por testemunhas (veja acima) mostra o momento em que os dois começaram a se agredir. Em certo momento, o que restava de uma vidraça da entrada principal do ônibus acaba sendo atingido, porém, não é possível dizer por qual dos envolvidos.

Uma pessoa que estava no local contou que o Hyundai HB20 teria tentado ultrapassar pela direita e o ônibus bloqueou com uma "fechada". À Polícia Militar, o homem que conduzia o coletivo contou que, de fato, tudo ocorreu após desentendimento no trânsito. Ele ainda explicou para a corporação que quem conduzia o automóvel branco quebrou a porta do veículo de transporte e iniciou uma luta corporal. A PM foi informada que o motorista do carro fugiu do local antes da chegada da equipe.

O condutor do ônibus sofreu escoriações pelo corpo e um corte no rosto, mas recusou atendimento médico no local. A Expresso Lorenzutti foi procurada e informou, por ligação, que a Viação Sanremo é a responsável pelo coletivo. A reportagem procurou a empresa, que não deu retorno até a publicação da matéria.

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h em cidades do ES

Publicado em 18/09/2025 às 14h56

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos fortes — podendo chegar a 75 km/h — para oito cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre as manhãs de sexta-feira (19) e domingo (21). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.

CIDADES SOB ALERTA

  • Anchieta
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Vila Velha 
  • Vitória
Vídeo mostra momento em que fogão cai sobre criança em creche no ES

Publicado em 18/09/2025 às 14h14
Menina de dois anos de idade sofreu queimaduras graves e foi socorrida para unidade hospitalar na Grande Vitória

A menina de dois anos de idade que sofreu queimaduras graves em um acidente em uma creche municipal de São José do Calçado, Região Sul do Espírito Santo, segue internada. Um vídeo mostra o momento em que a criança chega perto do fogão e, aparentemente, tenta pegar uma panela, mas a estrutura com a chama acesa cai sobre ela. 

A pequena foi inicialmente atendida pelo Samu/192, que constatou lesões de primeiro e segundo graus. Com 17% do corpo queimado, a criança foi levada pelo helicóptero do Notaer para um hospital em Vitória, onde segue internada, mas apresentando melhoras, segundo a família. A repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, apurou que a mãe é funcionária da creche e a filha, aluna. A reportagem procurou pela prefeitura, mas não houve retorno. 

Homem é morto a facadas durante briga em Aracruz e dupla é detida

Publicado em 18/09/2025 às 13h56

Dois homens, de 40 e 44 anos, foram detidos na manhã desta quinta-feira (18) suspeitos de matar um indivíduo a facadas no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, eles foram identificados pelas imagens do sistema de videomonitoramento da prefeitura, que os registraram nas proximidades do local do crime.

Um dos suspeitos, de 40 anos, confessou aos policiais ter esfaqueado a vítima na noite de quarta-feira (17), após ser agredido com um tapa no rosto durante uma discussão. O outro homem confirmou a versão.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares, e o encaminhamento final dos suspeitos será divulgado após a conclusão da investigação.

Homem é preso por descumprir medida ao ameaçar a ex em terminal da Serra

Publicado em 18/09/2025 às 13h46
Um homem de 39 anos foi preso no Terminal de Laranjeiras, na Serra, por descumprir uma medida protetiva após ser denunciado pela ex-companheira de ameaçá-la. O caso aconteceu na quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher estava visivelmente nervosa e relatou aos militares que já havia sofrido agressões físicas do suspeito em outras ocasiões.

A PM informou que o homem foi localizado nas imediações e, ao ser abordado, negou as acusações, afirmando que teria sido vítima de uma ação da ex-companheira, que, segundo ele, teria ido até sua residência e danificado móveis de forma intencional.

Diante da gravidade da denúncia, os policiais conduziram o homem para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada, ameaça qualificada, cárcere e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Andaime tomba e homens ficam pendurados em prédio de Jardim Camburi

Atualizado em 18/09/2025 às 13h00
O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (18). O Corpo de Bombeiros já está no local.

O andaime de um prédio em obras tombou e trabalhadores ficaram pendurados em Jardim Camburi, Vitória, no final da manhã desta quinta-feira (18). Três operários se seguraram na estrutura, na altura do sétimo andar do edifício, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Por volta de 12h25, todos eles já estavam em segurança.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto — local do acidente — e conversou com uma babá que passeava com o bebê e viu o momento do acidente.  "Até pensei que algum deles tivesse caído, mas não. Imediatamente liguei para Corpo de Bombeiros. Aparentemente, os trabalhadores se mantiveram bem calmos, apenas se seguraram nas cordas", contou Tatiane Macedo.

O encarregado da obra contou à reportagem que a equipe realizava a demolição de reboco do prédio, quando o andaime ficou pendurado. "Graças a Deus, não houve fatalidade, todos estavam assegurados com equipamentos de segurança para não acontecer o pior”, comentou Erielton Souza.

Jovem é preso suspeito de vender pack por delivery em Cachoeiro

Publicado em 18/09/2025 às 12h06
Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de vender Pack, uma droga derivada da maconha considerada mais potente que o haxixe comum. A prisão ocorreu em um apartamento na Rua Bolívar de Abreu, bairro Abelardo Machado, localizado em frente a uma escola municipal. No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, munições e dinheiro.

Segundo a polícia, o suspeito guardava a droga no apartamento alugado, vendia por telefone e fazia as entregas de motocicleta. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma pistola, 14 munições, um celular, uma balança de precisão, R$ 1.698 em dinheiro, a motocicleta CG FAN 160 vermelha e 34,64 gramas de Pack.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Comerciante tem carro roubado por criminoso armado na Serra; vídeo

Publicado em 18/09/2025 às 11h47
Um homem armado entrou em uma casa e roubou um carro na manhã desta quinta-feira, em Bicanga, na Serra.

Um comerciante de 37 anos teve o carro roubado por um criminoso armado na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Bicanga, na Serra. Uma câmera de segurança (veja acima) registrou toda a ação e mostrou a vítima estacionando o veículo na frente de casa. Ele desce, deixa a porta do carro aberta e entra na residência.

Logo depois, o suspeito surge caminhando calmamente, com uma arma na mão, entra no imóvel, aborda a vítima exigindo a chave do carro e, em seguida, foge levando o veículo. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o criminoso. A mulher do comerciante contou para a reportagem da TV Gazeta que pensou em reagir quando viu o roubo, mas foi contida pelo marido.

Abalados com a perda, o casal disse que está triste, pois o carro não tem seguro. As vítimas registram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e, até o momento, o veículo não consta como recuperado e ninguém foi preso. 

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 