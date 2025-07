Perigo

Colmeia é exterminada após abelhas matarem animais em Vargem Alta

O Corpo de Bombeiros informou que o enxame estava no galho de uma paineira, a cerca de 15 metros de altura. No local, moradores contaram aos militares que a colmeia estava no local havia mais de 15 anos, mas há cerca de dois meses um bezerro teria morrido por conta do ataque das abelhas e, na última segunda-feira (7), os insetos teriam vitimado a cadela de uma família da região, o que trouxe preocupação à comunidade.