Colisão entre ônibus interestadual e carreta deixa motorista de coletivo ferido na Serra

Acidente entre carreta e ônibus interestadual deixou motorista do coletivo ferido Crédito: André Afonso

Um acidente entre um ônibus interestadual e uma carreta transportando um bloco de granito deixou o motorista do coletivo ferido na madrugada desta segunda-feira (1º), por volta das 3h50, na BR 101, na Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da viação Águia Branca estava cruzando a pista quando a carreta teria avançado o sinal vermelho atingindo o lado do motorista. Com a colisão, o condutor do coletivo sofreu um ferimento no cotovelo e precisou enfaixar o braço. Uma passageira foi socorrida e encaminhada para um hospital porque teria ficado abalada.

A reportagem da TV Gazeta conversou com o motorista da carreta, que admitiu que avançou o sinal vermelho, pois teria ficado com medo de ser assaltado durante a madrugada, fato que, segundo ele, já aconteceu.

Frente do coletivo ficou completamente destruída Crédito: Rodrigo Gomes

Apesar do acidente, não há interdição no local.

Em nota, a Viação Águia Branca informa que o ônibus, que fazia a linha Porto Seguro (BA) x Vitória (ES), foi envolvido em um acidente às 3h50, próximo a Carapina, na Serra. Segundo a empresa, o motorista do ônibus teve um ferimento leve no braço e uma passageira foi levada pelo SAMU, sem gravidade.

A empresa acionou uma equipe de apoio que foi direcionada ao local e permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.