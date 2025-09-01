Colisão entre dois carros mata uma pessoa e deixa feridos na Serra
Um acidente envolvendo um HB20 branco e uma Fiorino azul deixou vítimas presas às ferragens e pelo menos uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (1º) na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Alterosas, em frente ao Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram como ficou a traseira de um dos veículos envolvidos, além de uma viatura da Polícia Científica e equipes do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento à ocorrência.
De acordo com informações do registro da ocorrência pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionadas por volta das 5h20. Inicialmente, o chamado indicava vítimas presas às ferragens, mas sem confirmação de óbitos. Minutos depois, o Corpo de Bombeiros registrou junto ao Ciodes que houve pelo menos uma morte no local.
Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos e a dinâmica do acidente. A reportagem entrou em contato com as polícias Civil, Militar e também com o Corpo de Bombeiros.