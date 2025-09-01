A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Colisão entre dois carros mata uma pessoa e deixa feridos na Serra

Publicado em 01/09/2025 às 08h34
Acidente perto de cemitério na Serra deixou vítimas presas às ferragens
Acidente perto de cemitério na Serra deixou vítimas presas às ferragens Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um HB20 branco e uma Fiorino azul deixou vítimas presas às ferragens e pelo menos uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (1º) na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Alterosas, em frente ao Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram como ficou a traseira de um dos veículos envolvidos, além de uma viatura da Polícia Científica e equipes do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento à ocorrência. 

De acordo com informações do registro da ocorrência pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionadas por volta das 5h20. Inicialmente, o chamado indicava vítimas presas às ferragens, mas sem confirmação de óbitos. Minutos depois, o Corpo de Bombeiros registrou junto ao Ciodes que houve pelo menos uma morte no local.

Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos e a dinâmica do acidente. A reportagem entrou em contato com as polícias Civil, Militar e também com o Corpo de Bombeiros. 

Acidente perto de cemitério na Serra deixou vítimas presas às ferragens
Acidente perto de cemitério na Serra deixou vítimas presas às ferragens Crédito: Leitor A Gazeta
Publicidade

Carro atravessado na pista complica trânsito no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha

Publicado em 01/09/2025 às 06h27
Carro rodou na pista no início da manhã desta segunda-feira perto da Terceira Ponte
Carro rodou na pista no início da manhã desta segunda-feira perto da Terceira Ponte Crédito: Wanessa Scardua

Um veículo modelo Ford Focus ficou atravessado na pista da Avenida Dr. Olivio Lira (antiga Avenida Carioca), no acesso à Terceira Ponte,  na Praia da Costa, sentido Vila Velha - Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (1).

Ainda não há informações sobre o que teria causado o problema no veículo, que ficou parado no meio da pista. Leitores de A Gazeta relataram congestionamento começando na Rua Antônio Ataíde, no bairro Divino Espírito Santo.

Publicidade

Duas pessoas são atropeladas na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Publicado em 31/08/2025 às 12h24
Atropelamento na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Local do atropelamento em Vitória Crédito: Diony Silva

Duas pessoas foram atropeladas na Avenida Dante Michelini, em Vitória, no fim da manhã deste domingo (31). Segundo o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o acidente envolveu um ônibus do Transcol próximo ao Banco do Brasil, em Jardim da Penha. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e levadas para um hospital particular.

A Guarda Municipal foi acionada e permaneceu no local até a chegada do Batalhão de Trânsito (BPTran), que assumiu a ocorrência.

A reportagem tenta mais informações com a GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória).

Publicidade

Homem arremessa pedra e quebra janela de ônibus em Vitória

Publicado em 31/08/2025 às 12h18
Homem arremessa pedra e quebra janela de ônibus em Vitória
Homem arremessa pedra e quebra janela de ônibus em Vitória Crédito: Deyvison Reis

Um homem foi detido após arremessar uma pedra contra um ônibus em Vitória, na manhã deste domingo (31). O coletivo do Transcol havia saído de Carapina, na Serra, com destino ao Terminal de Campo, em Cariacica, e foi atingido enquanto passava pelo bairro São Pedro, na Capital. A pedra quebrou uma das janelas do ônibus, mas nenhum passageiro ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem 44 anos e foi contido por populares até a chegada dos militares. O homem aparentava estar sob efeito de álcool e de entorpecentes, segundo a corporação. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, e a ocorrência seguia em andamento pela Polícia Civil até a publicação desta nota. (Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta)

Publicidade

Homem mata cachorro no meio de rua em Baixo Guandu, no ES

Publicado em 31/08/2025 às 11h51
Caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (29) no distrito do KM 14

Um homem matou um cachorro no meio de uma rua em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (29). A crueldade foi registrada por uma câmera de monitoramento, no distrito conhecido como "KM 14". O agressor se aproxima de um grupo de cães, pega um deles e o arremessa contra o chão por diversas vezes — e vai embora após matar o animal. 

O subcomandante do 8° Batalhão da Polícia Militar, Major Carlos Balbino, informou que já tem a identificação do agressor e que todas as medidas serão adotadas. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Publicidade

Dupla é detida por saquear carga após acidente na BR 101, no ES

Publicado em 31/08/2025 às 10h40
Duas pessoas foram detidas suspeitas de saque de carga na BR 101
Dupla é detida por saquear carga após acidente na BR 101, no ES Crédito: Montagem: Redes sociais | PRF

Duas pessoas foram detidas suspeitas de saquear carga após um acidente entre duas carretas na BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo, no início da noite de sábado (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade.

A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou que as duas carretas seguiam no mesmo sentido, quando a primeira reduziu a velocidade para entrar em direção a uma lanchonete. O veículo que estava atrás não conseguiu frear a tempo de evitar a batida, ficou com a parte dianteira destruída e teve a carga (de amortecedores veiculares) espalhada na pista.

Dois homens foram flagrados carregando caixas dos produtos e levados à Delegacia de Itapemirim. Os suspeitos de 32 e 41 anos foram conduzidos pela PRF à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por furto e foram liberados para responder ao processo em em liberdade, após o pagamento de fiança.

Publicidade

Como fica o tempo no ES neste domingo, último dia de agosto

Publicado em 31/08/2025 às 10h09

Neste domingo, último dia de agosto, a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade em todo o Espírito Santo. Segundo o Incaper, há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo mais frequente nos municípios próximos ao litoral. 

  • Na Grande Vitória: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
  • Na Região Sul: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.
  • Na Região Serrana: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.
  • Na Região Norte: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.
  • Na Região Noroeste: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.
Publicidade

Jogo do ES quase ganha prêmio milionário da Mega-Sena; veja números

Publicado em 31/08/2025 às 08h23

Uma aposta feita em Linhares, Norte do Espírito Santo, quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena, sorteado no sábado (30). Informações da Caixa Econômica Federal mostram que o bilhete registrado na casa lotérica Movelar Ltda acertou cinco das seis dezenas sorteadas e ganhou prêmio de R$ 54.694,54.

Ninguém acertou os seis números do concurso 2908 e o prêmio acumulou em R$  14 milhões. As dezenas sorteadas foram: 20 - 35 - 36 - 37 -38 - 50.

Publicidade

Teto de posto de gasolina desaba após chuva em Barra de São Francisco

Publicado em 30/08/2025 às 20h47
Parte da estrutura caiu com a intensidade do temporal que atingiu a cidade do noroeste capixaba, no início da noite deste sábado (30)

Uma forte chuva atingiu o município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (30) e derrubou o teto de um posto de combustíveis. Parte da estrutura caiu no início da noite devido à intensidade do temporal.

O registro foi feito pelo servidor público Ramon Gava que havia passado minutos antes pelo Posto Mais e, quando deu a volta no bairro Irmãos Fernandes, retornando pelo mesmo caminho, se deparou com o teto caído. Conforme registros de funcionários do estabelecimento em redes sociais após o incidente, segundo Gava, aparentemente não houve feridos. 

O servidor falou que a chuva em Barra de São Francisco começou no fim da tarde e já bastante forte, provocando alagamento em vários pontos e enchendo o rio Itaúnas, que corta a cidade. 

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Posto Mais para mais informações sobre o episódio, no número de telefone que consta na internet, mas ninguém atendeu à ligação. 

Leia também:

Ruas ficam alagadas após chuva forte em Santa Teresa

Publicidade

Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina

Publicado em 30/08/2025 às 19h29
Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina
Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina Crédito: Montagem - A Gazeta

Um motorista, que não teve nem a idade e nome divulgados, ficou ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (30), no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Astra, que não possuía CNH, perdeu o controle da direção em uma curva da Avenida Sílvio Avidos, atingiu um Celta estacionado e foi parar sobre o canteiro de um trevo.

Com o impacto, o Celta foi lançado a mais de 30 metros. O condutor do Astra ficou ferido e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Sílvio Avidos. O proprietário do outro veículo não foi localizado. Devido aos ferimentos, não foi possível fazer o teste de bafômetro no  motorista, pois ele apresentava ferimento na face e boca.

Publicidade

Ruas ficam alagadas após chuva forte em Santa Teresa

Publicado em 30/08/2025 às 19h17
Ainda não há o registro se pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas

Uma chuva intensa, mas de curta duração, provocou alagamentos em algumas ruas de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). As principais vias atingidas foram a Rua da Lazer, no Centro, e a Rua São José, no bairro Alvorada. A chuva durou aproximadamente 40 minutos.

Segundo a Defesa Civil do município, os alagamentos são comuns nesse tipo de precipitação, mas a água escoou rapidamente pelo sistema de drenagem, em cerca de 10 minutos. Não houve registro de desalojados nem desabrigados.

Ruas de Santa Teresa ficam alagadas após chuva forte
Ruas de Santa Teresa ficam alagadas após chuva forte Crédito: Montagem - A Gazeta

Leia também:

ES tem alerta de chuva forte para 66 cidades; veja se a sua está na lista

Publicidade

Jovem de 27 anos morre em acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua

Atualizado em 31/08/2025 às 12h08
Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-101 em Atílio Vivácqua
Imagens dos veículos envolvidos em acidente fatal Crédito: Divulgação | PRF

Um jovem de 27 anos morreu em acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre carro e carreta ocorreu por volta de 16h40 e a pista estava molhada. O motorista do veículo menor, Mateus José Alves Barbosa, morreu no local. O corpo dele foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Cachoeiro de Itapemirim. Não foram divulgadas informações sobre o motorista da carreta.

Mateus José Alves Barbosa, 27 anos, faleceu em acidente em Atílio Vivácqua
Mateus José Alves Barbosa, 27 anos Crédito: Arquivo familiar

A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que a carreta, que transportava um bloco de pedra, seguia no sentido Rio de Janeiro quando o motorista do Volkswagen Gol teria invadido a contramão. O carro teria rodado na pista e atingido a carreta. 

Publicidade

ES tem alerta de chuva forte para 66 cidades; veja se a sua está na lista

Publicado em 30/08/2025 às 13h46
Quase todo o Espírito Santo está sob alerta para chuvas intensas neste fim de semana
Quase todo o Espírito Santo está sob alerta para chuvas intensas neste fim de semana Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva forte para sessenta e seis cidades do Espírito Santo. Conforme o aviso, divulgado neste sábado (30) e válido até a manhã de domingo (31), pode chover de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia nesses municípios. Há também um alerta de ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h.

 Segundo o Inmet, a população deve estar atenta ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação, em casos de risco, é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

➥ Confira as cidades sob alerta:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Alto Rio Novo
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibiraçu
  26. Ibitirama
  27. Iconha
  28. Irupi
  29. Itaguaçu
  30. Itapemirim
  31. Itarana
  32. Iúna
  33. Jaguaré
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Laranja da Terra
  37. Linhares
  38. Mantenópolis
  39. Marataízes
  40. Marechal Floriano
  41. Marilândia
  42. Mimoso do Sul
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Bananal
  50. Rio Novo do Sul
  51. Santa Leopoldina
  52. Santa Maria de Jetibá
  53. Santa Teresa
  54. São Domingos do Norte
  55. São Gabriel da Palha
  56. São José do Calçado
  57. São Mateus
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Sooretama
  61. Vargem Alta
  62. Venda Nova do Imigrante
  63. Viana
  64. Vila Valério
  65. Vila Velha
  66. Vitória
Publicidade

Carro usado na fuga de suspeito de matar casal no ES é apreendido em MG

Publicado em 30/08/2025 às 12h13
Polícia apreende carro de suspeito de matar casal em Alto Rio Novo
Polícia apreende carro de suspeito de matar casal em Alto Rio Novo Crédito: Divulgação - Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu um carro utilizado para fuga por Genivaldo Serafim de Souza, de 39 anos, suspeito de matar a tiros o casal Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira (28), em Córrego Água Limpa, zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O veículo foi localizado na tarde de sexta-feira (29), durante diligência da corporação em São Geraldo do Baixio, em Minas Gerais. O suspeito, vizinho das vítimas, continua foragido.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma nota fiscal de compra de munição calibre .22, mesmo calibre utilizado no crime. A Polícia Civil informou que as investigações apontam que uma briga por causa de terras teria motivado o assassinato do casal.

Justiça decreta prisão preventiva de Genivaldo (destaque) em Alto Rio Novo
Justiça decreta prisão preventiva de Genivaldo (destaque) em Alto Rio Novo Crédito: Montagem - A Gazeta

As investigações continuam. A corporação reforça que informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa pelo Disque-denúncia 181, serviço gratuito disponível em todo o Estado.

Publicidade

Homem é preso com drogas em cerco policial na BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 30/08/2025 às 11h49
Homem é preso com crack após cerco policial na BR 101 em Mimoso do Sul
Homem é preso com crack após cerco policial na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por transportar drogas durante um cerco policial na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (29). Não foi informado qual seria o destino do entorpecente.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi montada após denúncia sobre o transporte de drogas em uma motocicleta Yamaha Fazer 150. Durante a abordagem, o condutor foi flagrado com 502 gramas de crack, além de um pino de cocaína e um celular.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Publicidade

Cigano é preso em Guaçuí por dirigir Hilux embriagado e portar arma

Publicado em 30/08/2025 às 11h42
Motorista é preso bêbado com revólver dentro de Hilux em Guaçuí
Homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre; arma e munições foram apreendidas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um cigano de 49 anos foi preso na noite desta sexta-feira (29) em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, após ser flagrado dirigindo uma Toyota Hilux em visível estado de embriaguez e portando um revólver calibre .38 carregado.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncias de que o veículo circulava nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Durante a abordagem, os militares constataram que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, forte odor etílico, olhos vermelhos e comportamento exaltado. Dentro do carro, foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre .38, carregado com seis munições intactas.

O suspeito recebeu voz de prisão, teve os direitos lidos e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. No local, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Foi então lavrado o termo de recusa e feito o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por dirigir sob efeito de álcool. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Publicidade

Esgoto não tratado continua sendo despejado no rio em Cachoeiro

Atualizado em 29/08/2025 às 18h41

O esgoto não tratado continua sendo despejado diretamente no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. É o que constatou uma fiscalização realizada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), na tarde desta sexta-feira (28).

Segundo a autarquia, já são 11 dias consecutivos de despejo e uma nova multa será aplicada à BRK Ambiental pelo não cumprimento do serviço. O valor da multa ainda não foi divulgado.

Em nota, a BRK disse que as situações relatadas são decorrentes de um programa de manutenção preventiva das tubulações, que inclui a execução de trabalhos de alta complexidade, acompanhados do pleno monitoramento do curso d'água, conforme normas técnicas e de procedimentos, com respaldo dos órgãos administrativos.

A empresa afirmou ainda que tem adotado todas as medidas necessárias à execução dos serviços e que as obras estão conforme as licenças ambientais vigentes.

Publicidade

Aquaviário tem horários extras por conta da Maratona de Vitória

Publicado em 29/08/2025 às 14h25

A linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa x Prainha) contará com 17 viagens extras neste final de semana, saindo da Estação Prainha, em Vila Velha, devido à Maratona de Vitória, que deve reunir mais de sete mil participantes, acontecendo na Capital capixaba. Serão oito viagens a mais no sábado (30) e nove no domingo (31), para atender os atletas que vão participar da competição.

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), as barcas vão começar a operar no sábado das 5h até às 7h30, e no domingo das 4h30 às 7h30. Após este período, os horários das viagens seguem normalmente, conforme o que já é habitual no final de semana.

CONFIRA OS HORÁRIOS EXTRAS:

Sábado, saindo da Prainha: 05h - 5h20 - 5h40 - 06h - 06h20 - 06h50 - 07h10 - 07h30.

Domingo, saindo da Prainha: 04h30 - 04h50 - 05h10 - 05h30 - 05h50 - 06h10 - 06h30 - 07h - 07h30.

Publicidade

Falso funcionário de locadora tenta furtar carros em Vitória

Publicado em 29/08/2025 às 14h15
Thyago Pereira Berto, de 34 anos, foi detido por volta das 21h no estacionamento da empresa
Thyago Pereira Berto, de 34 anos, foi autuado e preso por furto Crédito: Fabrício Christi

Um homem fingiu ser funcionário de uma locadora de veículos no Aeroporto de Vitória para tentar furtar carros, mas acabou preso na noite de quinta-feira (28). Thyago Pereira Berto, de 34 anos, foi detido ainda no estacionamento da empresa, depois que porteiros desconfiaram da ação e chamaram a Polícia Militar.

De acordo com a PM, Thyago tentou sair duas vezes com veículos da locadora e contou que recebeu o crachá falso de outro homem — que teria encomendado a ação e prometido pagamento pelo serviço. A empresa informou que o suspeito já havia furtado dois carros do mesmo pátio em ocasiões anteriores. Encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, Thyago foi preso em flagrante e autuado por furto. O outro homem citado por ele não foi localizado. (Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta)

Publicidade

Homem invade ala pediátrica de hospital em Cariacica e agride enfermeira

Publicado em 29/08/2025 às 13h48

Um homem invadiu a ala pediátrica de um hospital particular no bairro Alto Lage, em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (29). Ele quebrou portas e objetos, assustou pacientes e agrediu uma enfermeira. De acordo com relatos, o suspeito chegou ao 5º andar, entrou em quartos e dizia estar sendo perseguido.

O Hospital Meridional Cariacica informou que o homem aparentava estar em surto. A enfermeira foi agredida ao tentar contê-lo. “O hospital lamenta o ocorrido, e informa que está prestando todo o apoio físico e emocional à vítima, que foi imediatamente atendida e passa bem. A polícia foi acionada, chegou rapidamente ao hospital e conduziu o agressor para a delegacia”, afirmou a unidade.

O suspeito foi detido e levado à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil disse que ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) por dano ao patrimônio e foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo.