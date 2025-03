Cocaína é encontrada em fundo falso em painel de carro na BR 262

Vários pacotes de cocaína foram encontrados em um fundo falso no painel de um veículo que seguia de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Vitória, capital do Espírito Santo, nesta quinta-feira (20). A apreensão aconteceu durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal no km 131 da BR-262, próximo à cidade de Brejetuba, localizada no Caparaó capixaba. >