Cocaína e câmeras em postes: operação mira tráfico em São Mateus

Publicado em 02/12/2025 às 15h17
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão; além das prisões foram apreendidas drogas, armas, munições e dinheiro
Materiais apreendidos durante operação no bairro Porto Crédito: Divulgação | Sesp

Uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e que mobilizou mais de 50 policiais terminou com cinco pessoas detidas em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2). A ação conjunta das polícias Civil e Militar com apoio do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) cumpriu nove mandados de busca e apreensão em imóveis no bairro Porto. Ao todo, foram apreendidos 20 quilos de cocaína, quatro armas de fogo, munições e R$ 11,7 mil em dinheiro. 

Para a surpresa dos agentes de segurança, em uma das casas havia sistema de monitoramento por meio de câmeras instaladas em postes públicos. Todos os detidos foram levados  à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Nomes não foram divulgados. 

