Cocaína e câmeras em postes: operação mira tráfico em São Mateus

Uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e que mobilizou mais de 50 policiais terminou com cinco pessoas detidas em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2). A ação conjunta das polícias Civil e Militar com apoio do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) cumpriu nove mandados de busca e apreensão em imóveis no bairro Porto. Ao todo, foram apreendidos 20 quilos de cocaína, quatro armas de fogo, munições e R$ 11,7 mil em dinheiro.