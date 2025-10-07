CNHs falsas no ES são alvo de investigação da PF

Diversos documentos falsos de habilitação para dirigir foram apreendidos pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (7). Os papéis fraudados de versões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seriam enviados via Correios para cidades da região, segundo a corporação.

Os policiais já investigavam o crime e, desta vez, foram às casas do remetente e de um dos destinatários para cumprir mandados de busca e apreensão. Inúmeros documentos falsos, inclusive já envelopados e endereçados, foram encontrados. O celular do investigado também foi recolhido e levado para a perícia técnica a fim de checar se há mais criminosos envolvidos no esquema. Nomes não foram divulgados.