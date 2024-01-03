Clientes da Vivo ficam sem internet após furto de cabos em Jardim da Penha

Moradores de Jardim da Penha, em Vitória, relatam que estão sem internet da Vivo há quatro dias, desde o último domingo (31), véspera de réveillon. Uma usuária informou que, ao entrar em contato com a empresa, foi informada que o problema teria ocorrido devido ao furto de cabos da operadora.
A reportagem de A Gazeta procurou a Vivo, e a empresa informou, por nota, que "a rede fixa na rua Carlos Orlando Carvalho, em Jardim da Penha (Vitória), sofreu vandalismo e técnicos estão no local para normalizar os serviços no menor tempo possível".