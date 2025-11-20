A Gazeta - Agora

Cliente de bar é baleado e tem celular roubado em assalto na Serra

Publicado em 20/11/2025 às 11h49

Um homem de 45 anos foi baleado durante um assalto no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, ele contou que estava sentado em um bar, quando dois homens chegaram em uma moto às 23h48 e anunciaram o roubo. A vítima entregou o celular, mas, ainda assim, o criminoso que estava na garupa efetuou dois disparos. A dupla fugiu levando o aparelho roubado.

 O cliente do bar, atingido por dois tiros na perna esquerda, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Jovem é morto e mulher fica ferida após carro de alvo de tiros em Guriri

Publicado em 20/11/2025 às 12h18
Maycon estava dirigindo o veículo quando ele e os amigos foram abordados pelos bandidos
Maycon estava dirigindo o veículo quando ele e os amigos foram abordados pelos bandidos Crédito: Reprodução- Redes Sociais

Um jovem de 23 anos, identificado como Maycon Calisto da Silva, foi assassinado a tiros e uma mulher ficou ferida, na madrugada desta quinta-feira (20), em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Eles estavam indo para casa, voltando de um bar, quando o carro em que estavam foi alvo de disparos. Outro homem que estava no veículo não se feriu.

O homem que estava com as vítimas no carro contou à Polícia Militar que era amigo de Maycon. Segundo ele, os três estavam em um bar em Guriri consumindo bebidas alcoólicas antes de seguirem para casa. Quando estavam retornando, com Maycon dirigindo, dois homens em uma moto se aproximaram do lado onde estava o motorista e dispararam várias vezes. O veículo ficou descontrolado e desceu uma área inclinada de mata às margens da rodovia, em um local de difícil acesso.

A mulher que estava com eles foi atingida na perna por um tiro e foi levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares. A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria.

Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha por 'chegar tarde' do trabalho

Publicado em 20/11/2025 às 11h59

Um homem de 36 anos foi preso após agredir a esposa, de 40 anos, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, quando chegou do trabalho, o marido afirmou que ela estava retornando tarde e passou a atacá-la. A vítima relatou ter sido agredida com xingamentos, soco, chute, puxão de cabelo, e afirmou que o agressor tentou enforcá-la.

A mulher contou aos policiais que, quando ela disse que acionaria a polícia, o marido a ameaçou com uma faca e afirmou que a mataria quando saísse da cadeia. Os militares encontraram a residência revirada, com móveis quebrados. O suspeito foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria qualificada pela violência doméstica, e encaminhado ao sistema prisional.

Motociclista morre em acidente após colidir com poste em Aracruz

Publicado em 20/11/2025 às 11h21
Motociclista morre após bater contra poste em Aracruz
Motociclista morre após bater contra poste em Aracruz Crédito: Montagem - A Gazeta

Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um poste de iluminação pública no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor teria perdido o controle da direção da moto antes da batida. A corporação informou que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo está em nome de outra pessoa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros socorreram o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz vai investigar as circunstâncias do acidente.

Motorista fica ferido após carro capotar na BR 101, em Linhares

Publicado em 20/11/2025 às 10h55
Motorista fica ferido após capotar carro durante ultrapassagem proibida na BR-101, em Linhares
Acidente que deixou motorista ferido ocorreu no km 140 da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares Crédito: Vitor Recla

Um motorista ficou ferido após o carro que ele dirigia capotar na manhã desta quinta-feira (20), no km 140 da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia no sentido São Mateus e o acidente ocorreu no momento em que ele realizava uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua, onde a manobra é proibida.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital de Linhares com lesões leves.

*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte

Motorista perde o controle e carro invade loja de decoração em Cachoeiro

Publicado em 20/11/2025 às 10h22
Motorista fica ferido após bater carro contra loja em Cachoeiro
Motorista fica ferido após bater carro contra loja em Cachoeiro Crédito: Montagem - A Gazeta

Um motorista de 35 anos ficou ferido após o veículo que conduzia invadir uma loja de decoração na Avenida Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (20). A parede e o veículo ficaram bem danificados por conta do impacto da batida.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 3h da madrugada, as causas não foram divulgadas. Além de duas paredes, um portão de aço também foi destruído.

O veículo foi removido e levado para um pátio credenciado para resguardar o patrimônio, já que nenhum familiar ou conhecido do motorista compareceu ao local. O condutor foi socorrido pelo Samu antes da chegada da polícia. Ele apresentava diversos ferimentos, mas seguia em estado estável no Hospital Santa Casa.

Jovem é morto em casa em Cariacica e família suspeita de crime passional

Publicado em 20/11/2025 às 10h21
João Paulo Nascimento de Oliveira, 20 anos, foi assassinado em Vila Merlo
João Paulo Nascimento de Oliveira, 20 anos, foi assassinado em Vila Merlo Crédito: Acervo Pessoal

Um jovem de 20 anos, identificado como João Paulo do Nascimento de Oliveira, teve a casa invadida e foi assassinado a tiros, no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (20). A Polícia Militar (PM) informou que familiares da vítima suspeitam de crime passional, por ciúmes, já que o rapaz estaria mantendo um relacionamento com uma mulher casada. No entanto, a motivação do homicídio ainda não foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

O crime aconteceu na Rua Cleiton de Freitas, próximo ao ponto final do bairro. Segundo a PM, um familiar de João Paulo acionou a corporação às 4h19 após ouvir barulhos de tiros e perceber que a residência estava arrombada. O rapaz já estava morto quando os militares entraram no imóvel. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.

A Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).

Poste é derrubado em acidente entre 2 carros na Lindenberg, em Vila Velha

Publicado em 20/11/2025 às 08h05
Acidente deixou o trânsito complicado em Vila Velha na manhã desta quinta (20)
Acidente deixou o trânsito complicado em Vila Velha na manhã desta quinta (20) Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros, na madrugada desta quinta-feira (20), terminou com uma pessoa ferida e um poste derrubado, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Devido ao ocorrido, foi interditado um trecho da via durante a manhã, na altura de Alvorada, sentido Segunda Ponte. O trânsito foi desviado para dentro do bairro. Até a última atualização desta matéria, a via seguia bloqueada e sem previsão de liberação, segundo a Guarda Municipal.

A Polícia Militar (PM) informou que não há detalhes sobre a dinâmica, mas disse que a batida envolveu um Peugeot e um Toyota Corolla. Testemunhas contaram aos policiais que, logo após a colisão, os motoristas deixaram o local do acidente e não foram localizados.

Segundo a PM, o Peugeot não estava licenciado e foi guinchado para um pátio credenciado. O Corolla ficou na via prejudicando o trânsito, por isso também foi removido para o mesmo local. Uma pessoa que estava no banco do carona do Corolla foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). 

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que a interdição ocorreu para que equipes da Prefeitura de Vila Velha realizassem a limpeza da avenida, para remover partes do automóvel que ficaram na pista. Técnicos de empresas de internet também atuam na região para substituir a estrutura derrubada e reorganizar a fiação. 

A EDP, concessionária de energia elétrica, informou que o poste derrubado não pertence à empresa, portanto não é de sua responsabilidade. 

Homem é preso por ameaçar e descumprir medidas protetivas em Marataízes

Publicado em 19/11/2025 às 19h55
Suspeito descumpriu medidas protetivas, fez ameaças de morte e chegou a a alugar uma casa próxima da vítima para intimidá-la.
O homem foi preso sem casa e encaminhado à Delegacia de Marataízes Crédito: Polícia Civil

Um homem de 34 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (18) em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, por descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, o homem manteve relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente cinco anos. Após o término da relação, ocorrido há cerca de seis meses, o investigado não aceitou o fim do relacionamento e passou a praticar atos de violência e ameaças contra a vítima.

As investigações mostraram que o homem perseguiu a vítima de moto, colidiu propositalmente contra o carro onde ela estava, arremessou pedras e chegou a danificar o veículo, tudo isso em frente à Delegacia de Itapemirim. Dias antes, o suspeito foi à casa da vítima com um galão de gasolina e ameaçou incendiar a residência, além de enviar mensagens com ameaças de morte e até alugar uma casa próxima para intimidá-la.

Diante da escalada de violência, a Justiça decretou a prisão preventiva e o homem foi presos e encaminhado à Delegacia de Marataízes, onde responde por descumprimento de medidas protetivas, conforme a Lei Maria da Penha.

Pontos de tráfico são desarticulados na Zona rural de São Mateus

Publicado em 19/11/2025 às 19h01
Três suspeitos foram detidos; a operação gerou prejuízo de R$ 350 mil ao crime organizado, com apreensão de drogas e armas
Drogas, armas pesadas e munições também foram apreendidas na operação em São Mateus Crédito: Polícia Militar

Dois locais usados como base por criminosos ligados ao tráfico de drogas no distrito de Córrego Grande, zona rural de São MateusNorte do Espírito Santo, foram desarticulados pela Polícia Militar. A ação ocorreu após informações de que suspeitos armados, envolvidos em confrontos no bairro Vitória, utilizavam casas abandonadas na região para esconder drogas e armas.

Em uma das residências, os militares encontraram armamentos pesados. Na segunda casa, ocupada como base pelo grupo, foi localizada uma grande quantidade de drogas armazenadas em tonéis, além de munições e materiais para embalo. Um homem que havia deixado o sistema prisional há somente 10 dias foi detido no local.

Ao todo, três suspeitos foram conduzidos. De acordo com a PM, a operação gerou um prejuízo estimado em R$ 350 mil ao crime organizado e retirou armas e drogas de circulação.

Criança é atropelada ao voltar da escola em avenida na Serra

Publicado em 19/11/2025 às 18h53
A criança tem nove anos e atravessava a rua quando foi atingida. O caso aconteceu nesta quarta-feira (19).

Uma criança de nove anos foi atropelada por uma moto ao sair da escola Emef Jorge Amado, em Nova Carapina II, Serra, no final da manhã de quarta-feira (19). Um câmera de segurança gravou o momento em que a menina aguarda a passagem de um ônibus do lado direito da Avenida Muriaé. Segundos depois, ela corre para chegar do outro lado da via, passa atrás do coletivo e acaba atingida por um motociclista. 

Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a pequena foi levada ao Pronto Socorro Dra. Milena Gottardi, em Vitória, e quebrou apenas a unha do pé. Já o motociclista, segundo a família, fraturou o braço, sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no município serrano. 

Em nota, a prefeitura do município informou que a criança tem autorização familiar para retornar sozinha para casa, já que mora perto do colégio. "O acidente ocorreu fora do perímetro escolar, mas a direção da escola permanece acompanhando a situação e está à disposição da família para todo o suporte necessário", frisou.

Informações dos Correios ajudam a polícia a prender quadrilha no ES

Publicado em 19/11/2025 às 16h56
Ação da Polícia Civil prendeu seis suspeitos e apreendeu drogas, munições e equipamentos usados pelo grupo após alerta da Segurança dos Correios.
Seis suspeitos foram presos e drogas, munições e equipamentos usados pelo grupo foram apreendidos Crédito: Polícia Civil

Uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas foi desarticulada pelas Polícias Civil Militar em Mantenópolis, na região Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (18). A operação prendeu seis suspeitos e começou após informações repassadas pela Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios, que identificou o envio de insumos usados no comércio de entorpecentes para integrantes do grupo. Com esses dados, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, munições, cerca de 1.000 microtubos, uma balança, um drone, anotações ligadas ao tráfico, R$ 2.800 em dinheiro e oito celulares. Parte do material estava escondida em uma área de difícil acesso. Cinco suspeitos, incluindo um de nacionalidade espanhola, foram presos em flagrante. Um sexto homem foi detido devido a um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Civil, todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição. A prisão preventiva dos investigados foi solicitada, e o inquérito segue em andamento. O material apreendido será periciado e anexado ao inquérito, que segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer totalmente a atuação do grupo criminoso. 

Motorista é preso após furtar carga de caminhão acidentado em Anchieta

Publicado em 19/11/2025 às 16h43
Homem foi preso após roubar parte da carga de um caminhão acidentado em Anchieta
Homem foi preso após roubar parte da carga de um caminhão acidentado em Anchieta Crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 53 anos foi preso após furtar parte da carga de um caminhão acidentado no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Ele foi flagrado por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que seguia pela rodovia em uma viatura descaracterizada para assumir o serviço em Guarapari e percebeu a movimentação suspeita. O caso aconteceu por volta das 7h40 de terça-feira (19) – cerca de uma hora e 20 minutos após o caminhão VW 24.280 se envolver em um acidente.

 O policial deu voz de prisão e conseguiu deter um indivíduo após constatar o furto. No porta-malas do carro do suspeito, foram encontradas 21 embalagens de manta agrícola. O motorista do caminhão confirmou que não havia autorizada a retirada da carga e o suspeito foi detido em flagrante. A mercadoria foi devolvida.

O GM Spin utilizado no crime foi recolhido ao pátio do Detran-ES e ficará à disposição da Polícia Civil, que informou que, após ser conduzido pela PRF à Delegacia Regional de Guarapari, o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

Suspeito de matar jovem a tiros em Vila Valério é preso

Publicado em 19/11/2025 às 15h57
Crime foi considerado premeditado e motivado por vingança; o suspeito, que já estava em prisão domiciliar por outro crime, foi encaminhado ao sistema prisional
O suspeito, que já estava em prisão domiciliar por outro crime, foi encaminhado ao sistema prisional Crédito: Polícia Civil

Um homem de 20 anos, suspeito de matar Kaiky Pinto Booni, também de 20, em agosto deste ano, no bairro Boa Vista, em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Kaiky foi baleado após ser chamado pelo suspeito para conversar sobre um boato ligado à disputa de ponto de drogas e uma dívida.

O autor confessou o disparo e tentou alegar legítima defesa, mas a polícia descartou essa versão e concluiu que o crime foi premeditado e motivado por vingança. O suspeito estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por porte ilegal de arma e havia rompido o equipamento.

Com as provas reunidas, foi indiciado por homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada. Na sequência, acabou encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Chuva rápida e vento forte causam transtornos em Rio Novo do Sul, no ES

Publicado em 19/11/2025 às 13h33
Chuva e vento causam transtornos em Rio Novo do Sul, no ES
Chuva e vento causam transtornos em Rio Novo do Sul, no ES Crédito: Divulgação - Defesa Civil

A chuva rápida acompanhada de ventos intensos, por volta das 17h30 de terça-feira (18), causou transtornos em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Com a ventania, houve um princípio de incêndio em uma área de vegetação, mas as chamas foram contidas quando começou a chover forte. Também foram registrados o destelhamento de um paiol (local usado para armazenar objetos como ferramentas) e queda de árvore. Ninguém se feriu.

Segundo o subtenente Aildes de Souza Gomes, da Defesa Civil, o temporal durou cerca de 15 minutos. “O princípio de incêndio na mata entre os bairros São Caetano e Santo Antônio foi rapidamente controlado pela própria chuva. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um fio energizado caído na região”.

Também houve queda de árvore sobre a rede elétrica em São Domingos, a 1,5 km do Centro de Rio Novo do Sul. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras liberaram a via com segurança. Na área rural, no Couro dos Monos, o vento arrancou telhas de um paiol em construção, mas não houve solicitação de atendimento. A chuva registrada foi de aproximadamente 20 mm e, apesar dos ventos fortes previstos, nenhuma família ficou desalojada ou desabrigada.

Homem é preso após agredir esposa que se recusou a fazer sexo na Serra

Publicado em 19/11/2025 às 12h22

Uma mulher de 29 anos levou dois tapas no rosto após recusar ter relações sexuais com o marido. O caso aconteceu em Residencial Jacaraípe, na Serra, na última quarta-feira (18). A vítima acionou a Polícia Militar, e, na tentativa de escapar, o agressor, de 37 anos, chegou a se esconder debaixo da cama do filho, mas acabou preso.

Para os policiais, ele confirmou a agressão e disse que estava sob efeito de drogas. Segundo a Polícia Civil, o homem foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por praticar vias de fato (duas vezes) na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança, foi encaminhado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

Advogado é preso após deixar motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Publicado em 19/11/2025 às 11h59
Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o carro bateu na traseira da moto, fazendo a vítima e o veículo derraparem pela pista

Um advogado de 52 anos foi preso após um acidente envolvendo a caminhonete que ele dirigia e uma moto, na BR 101, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), Oswaldo Ambrózio Júnior estava em uma Toyota Hilux, seguindo na rodovia, quando atingiu a traseira do outro veículo que estava no mesmo sentido, à sua frente. Devido ao impacto, o motociclista derrapou na pista. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da colisão (veja acima).

A PM informou que o motociclista ficou ferido e foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. De acordo com a corporação, Oswaldo se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi multado e conduzido à Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil disse que o advogado foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Oswaldo e disponibiliza este espaço para manifestação.

Servidores da Câmara de Vitória vão receber abono de R$ 3 mil em dezembro

Publicado em 19/11/2025 às 11h54
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Servidores ativos, efetivos e comissionados da Câmara de Vereadores de Vitória vão receber abono de R$ 3 mil em parcela única, a ser paga em 19 de dezembro deste ano. A confirmação do benefício foi anunciada pela Casa de Leis após votação realizada na manhã desta quarta-feira (19). 

O valor também será concedido aos servidores do Poder Legislativo de outros órgãos cedidos à Câmara Municipal. Além disso, estagiários devem receber uma bolsa extra de R$ 1 mil.

Na justificativa do projeto de lei votado para a concessão do abono, a Mesa Diretora alegou que o pagamento reconhece os esforços de servidores que se empenharam “em minimizar custos e gastos no trabalho legislativo, gerando significativa economia no orçamento do parlamento”.

* CORREÇÃO: A versão anterior do texto informava, equivocadamente, que a votação do PL para concessão do abono foi realizada na noite de terça-feira (18), entretanto, tal votação ocorreu na manhã desta quarta-feira (19). O material foi atualizado.

Mulher faz pedido simples ao marido e é agredida com cabo de marreta em Vila Velha

Publicado em 19/11/2025 às 11h40

Um homem de 24 anos foi preso após dar socos, chutes e até golpes com o cabo de uma marreta na companheira, dentro de casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, na noite de terça-feira (18). Segundo a vítima, de 31 anos, as agressões ocorreram após um pedido simples: que ele destrancasse a porta do quarto para que ela pudesse entrar e pegar um objeto. 

Além das agressões, o suspeito jogou o celular da companheira em um matagal em frente à casa, para impedi-la de pedir socorro. Por estar com diversas escoriações no corpo, ela precisou ser levada a um hospital. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a vítima. 

ES recebe dois alertas de chuva intensa e vento forte; confira cidades

Publicado em 19/11/2025 às 10h23
Espírito Santo recebe dois alertas amarelos de chuvas intensas
Os dois alertas têm a mesma intensidade, mas duram períodos diferentes Crédito: Inmet

Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos de chuvas intensas, com diferença no tempo: um é válido até o final desta quarta-feira (19), e outro até a manhã de quinta-feira (20). Os avisos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira quais cidades receberam cada um deles:

Municípios com alerta válido até as 23h59 desta quarta:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Colatina
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Nova Venécia
  16. Pancas
  17. Rio Bananal
  18. São Domingos do Norte
  19. São Gabriel da Palha
  20. São Mateus
  21. Sooretama
  22. Vila Pavão
  23. Vila Valério

Cidades com alerta válido até as 10h de quinta:

  1. Barra de São Francisco
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Jaguaré
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Vila Pavão