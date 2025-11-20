Cliente de bar é baleado e tem celular roubado em assalto na Serra
Um homem de 45 anos foi baleado durante um assalto no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, ele contou que estava sentado em um bar, quando dois homens chegaram em uma moto às 23h48 e anunciaram o roubo. A vítima entregou o celular, mas, ainda assim, o criminoso que estava na garupa efetuou dois disparos. A dupla fugiu levando o aparelho roubado.
O cliente do bar, atingido por dois tiros na perna esquerda, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.