Cliente de bar é baleado e tem celular roubado em assalto na Serra

Acidente deixou o trânsito complicado em Vila Velha na manhã desta quinta (20) Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros, na madrugada desta quinta-feira (20), terminou com uma pessoa ferida e um poste derrubado, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Devido ao ocorrido, foi interditado um trecho da via durante a manhã, na altura de Alvorada, sentido Segunda Ponte. O trânsito foi desviado para dentro do bairro. Até a última atualização desta matéria, a via seguia bloqueada e sem previsão de liberação, segundo a Guarda Municipal.

A Polícia Militar (PM) informou que não há detalhes sobre a dinâmica, mas disse que a batida envolveu um Peugeot e um Toyota Corolla. Testemunhas contaram aos policiais que, logo após a colisão, os motoristas deixaram o local do acidente e não foram localizados.

Segundo a PM, o Peugeot não estava licenciado e foi guinchado para um pátio credenciado. O Corolla ficou na via prejudicando o trânsito, por isso também foi removido para o mesmo local. Uma pessoa que estava no banco do carona do Corolla foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que a interdição ocorreu para que equipes da Prefeitura de Vila Velha realizassem a limpeza da avenida, para remover partes do automóvel que ficaram na pista. Técnicos de empresas de internet também atuam na região para substituir a estrutura derrubada e reorganizar a fiação.