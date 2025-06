Cinco são detidos e mais de 200 pedras de crack apreendidas em cidades do ES

Drogas são apreendidas em ações policiais no Noroeste e Sul Serrano do Espírito Santo Crédito: Montagem- A Gazeta

Entorpecentes foram apreendidos em ações da Polícia Militar nos municípios de Boa Esperança, Nova Venécia, ambos no Noroeste capixaba, e Conceição do Castelo, na Região Sul Serrana do Espírito Santo. As ocorrências foram registradas entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28). Cinco pessoas foram encaminhadas para a delegacia. >

Em Boa Esperança, dois homens foram abordados pela polícia enquanto estavam dentro de um veículo no bairro Vila Tavares, na madrugada deste sábado (28). Ao avistarem a viatura, tentaram fugir, mas foram detidos. No interior do carro, os militares localizaram uma mochila contendo 38,8 gramas de substância análoga à maconha, 3,3 gramas de cocaína e R$ 1.001,00 em espécie. O condutor afirmou ser morador de Vila Velha e disse que teria alugado o carro para se encontrar com o passageiro.>

Em Nova Venécia, a apreensão ocorreu no bairro Aeroporto, na noite de sexta-feira (27). Dois homens foram vistos em atitude suspeita e tentaram esconder uma sacola dentro de uma residência. Na abordagem, os policiais encontraram e apreenderam 99 pedras de crack, 29 gramas de maconha em um pedaço maior, duas buchas da mesma substância, um papelote de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, R$ 376,00 em dinheiro, uma folha com anotações sobre a movimentação do tráfico e um cartão bancário.>

Já em Conceição do Castelo, por volta das 21h de sexta-feira (27), a Polícia Militar, com apoio da cadela de faro K9 Yarin, apreendeu 130 pedras de crack e 90 buchas de maconha, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular, no bairro Indaiá. Os entorpecentes estavam escondidos sob um colchão. Um homem foi conduzido à delegacia.>