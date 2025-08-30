Cigano é preso em Guaçuí por dirigir Hilux embriagado e portar arma

Um cigano de 49 anos foi preso na noite desta sexta-feira (29) em Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo, após ser flagrado dirigindo uma Toyota Hilux em visível estado de embriaguez e portando um revólver calibre .38 carregado.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncias de que o veículo circulava nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Durante a abordagem, os militares constataram que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, forte odor etílico, olhos vermelhos e comportamento exaltado. Dentro do carro, foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre .38, carregado com seis munições intactas.

O suspeito recebeu voz de prisão, teve os direitos lidos e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. No local, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Foi então lavrado o termo de recusa e feito o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por dirigir sob efeito de álcool. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.