Cidades recebem alerta para ventos costeiros no Sul do ES

Um alerta amarelo para ventos costeiros no litoral Sul do Espírito Santo foi emitido na manhã desta sexta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até às 10h de domingo (24), o aviso prevê a intensificação dos ventos nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.