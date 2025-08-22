Cidades recebem alerta para ventos costeiros no Sul do ES

A Gazeta - Agora

Publicado em 22/08/2025 às 18h36
Um alerta amarelo para ventos costeiros no litoral Sul do Espírito Santo foi emitido na manhã desta sexta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até às 10h de domingo (24), o aviso prevê a intensificação dos ventos nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Durante o período, pode ocorrer também movimentação de dunas sobre construções na orla. Em caso de emergências, a Defesa Civil deve ser contatada ligando para 199.
