Cidades do ES recebem alertas de chuvas intensas e temporais
Publicado em 02/11/2025 às 11h21
Cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3):
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
O segundo alerta é o de temporal com possibilidade de chuva de granizo, válido para 34 cidades até segunda. São elas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante