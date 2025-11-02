A Gazeta - Agora

Cidades do ES recebem alertas de chuvas intensas e temporais

Publicado em 02/11/2025 às 11h21

Cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3):

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

O segundo alerta é o de temporal com possibilidade de chuva de granizo, válido para 34 cidades até segunda. São elas: 

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
