Cidades do ES recebem alerta amarelo de ventos costeiros; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (6), um alerta amarelo de ventos costeiros para oito cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, vai até as 10h de terça-feira (7). Nos municípios apontados pelo Inmet pode haver a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando areia sobre construções na orla. Veja a lista: