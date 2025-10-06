A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Cidades do ES recebem alerta amarelo de ventos costeiros; veja lista

Publicado em 06/10/2025 às 11h06

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (6), um alerta amarelo de ventos costeiros para oito cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, vai até as 10h de terça-feira (7). Nos municípios apontados pelo Inmet pode haver a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando areia sobre construções na orla. Veja a lista:

  1. Anchieta
  2. Guarapari
  3. Iconha
  4. Itapemirim
  5. Marataízes
  6. Piúma
  7. Presidente Kennedy
  8. Rio Novo do Sul
Publicidade