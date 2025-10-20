Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuvas intensas; veja lista
Publicado em 20/10/2025 às 10h58
O Espírito Santo está sob alerta amarelo de chuvas intensas desta segunda-feira (20) até as 10h de terça-feira (21). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e atinge 28 cidades das regiões Norte e Noroeste. Nesses locais pode chover até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Confira a lista de municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério