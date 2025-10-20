A Gazeta - Agora

Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuvas intensas; veja lista

Publicado em 20/10/2025 às 10h58
Municípios que receberam o alerta ficam nas regiões do Norte e Noroeste capixaba Crédito: Inmet

Espírito Santo está sob alerta amarelo de chuvas intensas desta segunda-feira (20) até as 10h de terça-feira (21). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e atinge 28 cidades das regiões Norte e Noroeste. Nesses locais pode chover até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Confira a lista de municípios:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Montanha
  16. Mucurici
  17. Nova Venécia
  18. Pancas
  19. Pedro Canário
  20. Pinheiros
  21. Ponto Belo
  22. Rio Bananal
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Mateus
  26. Sooretama
  27. Vila Pavão
  28. Vila Valério
