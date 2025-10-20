Cidades do ES recebem alerta amarelo de chuvas intensas; veja lista

O Espírito Santo está sob alerta amarelo de chuvas intensas desta segunda-feira (20) até as 10h de terça-feira (21). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e atinge 28 cidades das regiões Norte e Noroeste. Nesses locais pode chover até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Confira a lista de municípios: