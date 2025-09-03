Cidade do ES lidera ranking do Brasil de maior volume de chuva em 24h

Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, registrou 25,4 mm de chuva em 24 horas, sendo a cidade do Brasil com maior volume no período, até as 9h desta quarta-feira (3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município foi seguido por Rio Grande (RS), com 22,2 mm; Cruzeiro do Sul (AC), com 20,6 mm; e Natal (RN), com 19,6 mm.