Cidade do ES lidera ranking do Brasil de maior volume de chuva em 24h
Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, registrou 25,4 mm de chuva em 24 horas, sendo a cidade do Brasil com maior volume no período, até as 9h desta quarta-feira (3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município foi seguido por Rio Grande (RS), com 22,2 mm; Cruzeiro do Sul (AC), com 20,6 mm; e Natal (RN), com 19,6 mm.
Não é a primeira vez que a cidade aparece no topo do ranking: na terça-feira (2), Santa Teresa também liderou com 38,2 mm. No dia anterior, outros três municípios capixabas estiveram entre os que registraram maiores volumes de chuva: Linhares (26,2 mm), Marilândia (23,6 mm) e Vila Velha (18,8 mm).