Ciclista se desequilibra e morre atropelado por carreta em Anchieta
Publicado em 26/01/2026 às 17h42
Um ciclista morreu atropelado após se desequilibrar na Avenida Zumira Rosa Antunes, no Centro de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que Carlos Alberto Freires Vasconcellos, de 64 anos, cai na rua e acaba atingido por uma carreta que, segundo a Guarda Municipal, é usada para transporte de equipamentos pesados (como tratores e retroescavadeiras).
A Polícia Científica foi acionada para ir até o Pronto Atendimento da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.