A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Ciclista se desequilibra e morre atropelado por carreta em Anchieta

Publicado em 26/01/2026 às 17h42
Vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu em um hospital na cidade

Um ciclista morreu atropelado após se desequilibrar na Avenida Zumira Rosa Antunes, no Centro de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que Carlos Alberto Freires Vasconcellos, de 64 anos, cai na rua e acaba atingido por uma carreta que, segundo a Guarda Municipal, é usada para transporte de equipamentos pesados (como tratores e retroescavadeiras). 

A Polícia Científica foi acionada para ir até o Pronto Atendimento da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.

Publicidade