Ciclista morre atropelado por carro de funerária em Nova Venécia

Ciclista morre após ser atropelado por carro de funerária em Nova Venécia Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um ciclista de 44 anos morreu atropelado por um carro de funerária em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fraturas múltiplas e traumas na cabeça e no tórax, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

De acordo com a PM, o motorista do carro de funerária contou que seguia na direção do Centro de Nova Venécia quando viu o ciclista, que, o tentar desviar de um galho de árvore caído, o homem acabou entrando repentinamente na pista. O condutor afirmou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão devido à pista molhada. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.