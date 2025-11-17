Ciclista morre atropelado por carro de funerária em Nova Venécia
Um ciclista de 44 anos morreu atropelado por um carro de funerária em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fraturas múltiplas e traumas na cabeça e no tórax, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.
De acordo com a PM, o motorista do carro de funerária contou que seguia na direção do Centro de Nova Venécia quando viu o ciclista, que, o tentar desviar de um galho de árvore caído, o homem acabou entrando repentinamente na pista. O condutor afirmou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão devido à pista molhada. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em investigação na Delegacia de Nova Venécia.