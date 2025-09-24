Ciclista morre atropelado por caminhão na BR 101 em Linhares

Um homem morreu atropelado por um caminhão ao atravessar de bicicleta a BR-101, em Rio Quartel, Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no km 166, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo contou aos agentes que freou e tentou desviar da vítima, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A PRF informou que o trânsito foi parcialmente interditado no trecho, fluindo em sistema de "Pare e Siga", para atendimento da ocorrência. A Ecovias Capixaba – concessionária que administra a BR-101 – também foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria. A perícia foi acionada e a Polícia Científica informou que a ocorrência ainda está em andamento.