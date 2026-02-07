Ciclista morre após colidir com ônibus de viagem em Marataízes

Um ciclista identificado como José Gomes da Silva, de 59 anos, morreu após colidir com um ônibus de viagem no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no litoral sul do Espírito Santo, neste sábado (7). O motorista do ônibus contou à Polícia Militar que seguia sentido Barra x Marataízes, quando sentiu que o veículo havia passado por cima de algo. Ao olhar pelo retrovisor, ele viu o corpo no chão e parou imediatamente. José recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.