Ciclista morre após colidir com ônibus de viagem em Marataízes
Um ciclista identificado como José Gomes da Silva, de 59 anos, morreu após colidir com um ônibus de viagem no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no litoral sul do Espírito Santo, neste sábado (7). O motorista do ônibus contou à Polícia Militar que seguia sentido Barra x Marataízes, quando sentiu que o veículo havia passado por cima de algo. Ao olhar pelo retrovisor, ele viu o corpo no chão e parou imediatamente. José recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Testemunhas que presenciaram o acidente contaram que José saiu de uma rua lateral e entrou na avenida sem observar o tráfego. Nesse momento, ele colidiu com a lateral do ônibus, caiu no chão e a roda traseira do veículo passou sobre o corpo. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
Em nota, a Viação Planeta, empresa responsável pelo ônibus, informou que não houve tempo para o motorista evitar a colisão.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.