Chuvas causam deslizamentos e deixam moradores desalojados em Irupi
Publicado em 28/02/2026 às 15h29
As chuvas registradas na sexta-feira (27) provocaram danos e afetaram moradores de Irupi, no Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve deslizamentos de terra em alguns pontos da cidade, erosão em estradas rurais e a queda de uma ponte na localidade de Santa Rosa.
Oito moradores ficaram desalojados por medida preventiva e foram encaminhados para casas de familiares. Neste sábado (28), o município saiu da condição de risco de impacto moderado, conforme boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).