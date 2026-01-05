Chuvas causam desabamentos de muro, rua e parede de pedras em Cachoeiro

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou três desabamentos entre o domingo (4) e esta segunda-feira (5). O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Daroz, informou que o muro de uma residência caiu no bairro Agostinho Simonato. Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, parte de uma rua cedeu e, no bairro Alto Novo Parque, houve o deslizamento de uma parede de pedras.