Chuva rápida e vento forte causam transtornos em Rio Novo do Sul, no ES

Chuva e vento causam transtornos em Rio Novo do Sul, no ES Crédito: Divulgação - Defesa Civil

A chuva rápida acompanhada de ventos intensos, por volta das 17h30 de terça-feira (18), causou transtornos em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Com a ventania, houve um princípio de incêndio em uma área de vegetação, mas as chamas foram contidas quando começou a chover forte. Também foram registrados o destelhamento de um paiol (local usado para armazenar objetos como ferramentas) e queda de árvore. Ninguém se feriu.

Segundo o subtenente Aildes de Souza Gomes, da Defesa Civil, o temporal durou cerca de 15 minutos. “O princípio de incêndio na mata entre os bairros São Caetano e Santo Antônio foi rapidamente controlado pela própria chuva. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um fio energizado caído na região”.