Chuva no ES: oito cidades recebem alerta amarelo do Inmet; veja quais

Publicado em 27/11/2025 às 09h38

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (27), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, desta vez para oito cidades do Norte capixaba. O aviso vai até as 10h de sexta-feira (28) e prevê até 50 mm de chuva por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista de municípios:

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Jaguaré
  4. Linhares
  5. Montanha
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. São Mateus
