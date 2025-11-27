Chuva no ES: oito cidades recebem alerta amarelo do Inmet; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (27), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, desta vez para oito cidades do Norte capixaba. O aviso vai até as 10h de sexta-feira (28) e prevê até 50 mm de chuva por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista de municípios: