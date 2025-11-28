Chuva de granizo atinge a cidade de Conceição do Castelo, no ES

Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu a cidade de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a Defesa Civil Municipal, o temporal atingiu principalmente a zona rural, sobretudo as localidades de Santa Luzia, Taquarussu e Tinguá. Apesar da intensidade da chuva e também das rajadas de ventos, não houve registro de danos.