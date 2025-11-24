Chuva causa alagamentos e mobiliza equipes em São Mateus

Uma forte chuva atingiu São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24), gerando pontos de alagamento em diferentes regiões do município. Segundo a Prefeitura, equipes do SAAE, da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil monitoram a situação desde o início da tarde. O grande volume de água em curto período sobrecarregou a drenagem em alguns locais. Em Guriri, no litoral do município, as bombas de escoamento funcionam normalmente, mas o acúmulo acima da média reduziu a velocidade da drenagem em algumas vias.