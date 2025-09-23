Chinês fica ferido após colisão com veículos em chamas na BR 101, em Iconha

Dois carros pegaram fogo após colidirem de frente no km 7,1 da BR 101, trecho do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. O acidente — envolvendo um Hyundai HB20 e uma Fiat Strada — aconteceu por volta das 19h50 de segunda-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de nacionalidade chinesa, que dirigia o carro, ficou ferido. Já o motorista da picape, que teria causado a batida, deixou o local e não foi encontrado.

A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que o condutor do Hyundai HB20 seguia em direção a Cachoeiro de Itapemirim quando o veículo foi atingido frontalmente pela Fiat Strada, que teria invadido a contramão. Com o impacto da colisão, os dois veículos foram lançados contra uma barreira metálica no canteiro central e pegaram fogo. A Eco101 e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atuaram na ocorrência.

O motorista do Hyundai HB20 sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Iconha. O condutor da Fiat Strada não foi localizado, segundo a PRF. O trânsito na rodovia funcionou em sistema de pare e siga e chegou a ser totalmente interditado por 30 minutos, mas foi liberado após a remoção dos veículos incendiados para a Unidade Operacional de Guarapari.