Chapas caem de caminhão e interditam trecho de rodovia em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 27/01/2026 às 18h47
Acidente ocorreu na tarde de terça-feira (27) na ES 166 e deixou pista cheia de fragmentos de pedra, mas ninguém ficou ferido

Um trecho da rodovia ES 166 ficou interditado após chapas de pedra caírem de um caminhão em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Em um vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), um motorista relata que presenciou o acidente: "quase tombou em cima de mim [...] eu passei e tombou", diz. 

Apesar do susto, os Bombeiros confirmaram que ninguém se feriu, mas a corporação foi acionada para realizar a limpeza da pista. A Polícia Militar sinaliza o trânsito no local, que foi interditado para remoção do veículo com ajuda de um guincho particular.

