Chapas caem de caminhão e interditam trecho de rodovia em Venda Nova do Imigrante

Um trecho da rodovia ES 166 ficou interditado após chapas de pedra caírem de um caminhão em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Em um vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), um motorista relata que presenciou o acidente: "quase tombou em cima de mim [...] eu passei e tombou", diz.