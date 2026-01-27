Chapas caem de caminhão e interditam trecho de rodovia em Venda Nova do Imigrante
Publicado em 27/01/2026 às 18h47
Um trecho da rodovia ES 166 ficou interditado após chapas de pedra caírem de um caminhão em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Em um vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), um motorista relata que presenciou o acidente: "quase tombou em cima de mim [...] eu passei e tombou", diz.
Apesar do susto, os Bombeiros confirmaram que ninguém se feriu, mas a corporação foi acionada para realizar a limpeza da pista. A Polícia Militar sinaliza o trânsito no local, que foi interditado para remoção do veículo com ajuda de um guincho particular.