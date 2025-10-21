Chafariz gigante se forma após rompimento de adutora em Nova Venécia

O rompimento de uma adutora levou à formação de uma espécie de chafariz gigante no Centro de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (20). Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , empresa responsável pelo abastecimento de água, o problema ocorreu por volta de meia-noite, próximo à Praça Jones dos Santos Neves.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta (vídeo acima) mostram uma água em abundância jorrando com força, formando uma grande fonte que impressionou os moradores da região. Devido ao rompimento da adutora, o abastecimento foi interrompido temporariamente. A Cesan informou, nesta terça-feira (21), que trabalha no reparo da rede e que caminhões-pipa estão sendo utilizados para garantir o fornecimento de água de forma complementar aos imóveis da região afetada.