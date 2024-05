“Chafariz” em calçada chama atenção na Praia do Canto

Uma adolescente morreu após ser baleada durante um ataque no Centro de Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar , Heloísa Silva Santos, de 14 anos, foi encontrada já sem vida. Outra vítima, uma jovem, de 20 anos, foi socorrida com vida para um hospital da cidade, e depois encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus .

Mesmo baleada, a vítima que sobreviveu conseguiu relatar aos policiais que dois homens suspeitos apareceram de bicicleta, armados com pistolas e já chegaram atirando, segundo a PM. É investigada a autoria do crime, que pode ter relação com a disputa entre organizações envolvidas com o tráfico de drogas.