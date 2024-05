César Colnago é exonerado do cargo de secretário em Cariacica

O soldado Saimen Rodrigues, da Polícia Militar do ES, baleado na cabeça no dia 1º de maio, em Cidade Pomar, na Serra , despertou do coma nesta quarta-feira (15), segundo divulgado por familiares no perfil do policial no Instagram. A publicação ainda informa que ele está plenamente consciente, mas ainda não fala.

“Ele está plenamente consciente, mas ele não fala. Ele está fazendo muita força para começar a movimentar os braços e as pernas. Mas isso é aos poucos, com o tempo. Ele está evoluindo muito rápido a cada dia que passa. Não tenho palavras para agradecer todas as orações”, diz a postagem.