Cegonheira tomba na BR 101 e motorista fica ferido em Pedro Canário

Uma carreta cegonha tombou na BR 101, em Pedro Canário, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19) e o motorista se feriu no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava alguns veículos, incluindo caminhonetes. O condutor foi encaminhado ao Hospital Menino Jesus, no município, com ferimentos leves. As causas não foram informadas.