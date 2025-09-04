A Gazeta - Agora

Cavalo cruza pista da Lindenberg e é atropelado por carro em Vila Velha; vídeo

Publicado em 04/09/2025 às 09h57
Um cavalo foi atropelado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira.

Um cavalo foi atropelado na manhã desta quinta-feira (4) na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Uma câmera de segurança flagrou o momento (veja o vídeo acima) em que o animal cruza a pista no momento e que os veículos estavam trafegando pela via.

Ainda não há informações se o condutor do veículo ficou ferido no acidente. Já o cavalo, pelas imagens que A Gazeta teve acesso, ficou com ferimento nas patas, não conseguindo se manter de pé. 

A Prefeitura de Vila Velha informou que a ocorrência está em andamento e que o Bem-estar Animal do município já foi acionado e está indo resgatar o animal.

